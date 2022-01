Slovenke optimistično pričakujejo Zlato lisico

Kranjska Gora bo tretjič po vrsti gostila Zlato lisico zaradi pomanjkanja snega v Mariboru. Tako vodja stroke Miha Verdnik kot glavni trener ženske ekipe za slalom in veleslalom Sergej Poljšak pričakujeta dobro tekmo. "Kot vedno brez težav ni šlo, je pa lepo, da je tekma v Sloveniji, imamo srečo, da bo v lepi idili in na dobro pripravljeni progi," je dejal Verdnik. Poljšak je prepričan, da so dekleta dobro pripravljena, kar kažejo tudi že skozi vso sezono, zato nima strahu ali dvomov.

Zaradi nestabilnega vremena so imele tekmovalke velike težave z iskanjem primernih terenov za trening po slalomu v Zagrebu. S težavami so se spopadali tudi v slovenski reprezentanci. "V Trbižu proge nismo uspeli pripraviti za trening, punce so zato smučale prosto," je danes dejal Poljšak.

Na start veleslaloma bo poslal Meto Hrovat, Ano Bucik, Tino Robnik, Nejo Dvornik in Niko Murovec, ki bo nastopila na svojem drugem svetovnem pokalu. Na startu sobotne tekme bo tudi debitantka na tekmah najvišje ravni Lina Knific. V slovenski ekipi je zazevala vrzel, potem ko je Andreja Slokar zaradi okužbe z novim koronavirusom ostala brez Zlate lisice.

"Zelo dobro poznam to progo, to je moj domači teren, spet se je tako zgodilo, da je tekma pri meni doma. Tega se ne branim. Teren tukaj mi ustreza, zato je toliko večje navdušenje in toliko bolj težko pričakujem to tekmo," je brez oklevanja odvrnila članica prve veleslalomske jakostne skupine Hrovatova.

"Sigurno smo poleti delali na izboljšavah tehnike, tekme pa se mi nato niso najbolje sestavile, smo pa na polovici sezone, tako da ne mislim po nekaj slabih tekmah metati puške v koruzo. Imam zelo velika nihanja. Smučam zanesljivo na treningih, imam pa težavo prenesti to na tekme," je bila odkrita Hrovatova, ki je v tej zimi petkrat vpisala ničlo.