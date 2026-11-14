Kratek debi: misica z Jahorine po poti treh Slovenk

Članica Smučarskega kluba Jahorina Nikolina Dragoljević je startala s številko 89 in na progo Levi Black krenila kot zadnja med prijavljenimi tekmovalkami. V uradnih rezultatih Mednarodne smučarske zveze (FIS) je zabeležena kot odstopilka (DNF), zato se ni uvrstila v drugo vožnjo, v kateri nastopi najboljših 30 smučark.

A 23-letna alpinka ni bila edina, ki ji zahtevna proga ni prizanesla. Prve vožnje ni končalo kar 25 tekmovalk, med njimi tudi Američanka Paula Moltzan, nedavna zmagovalka veleslaloma v Söldnu, ter Slovenke Andreja Slokar, Anja Oplotnik in Caterina Sinigoi.

Kljub neuspešnemu rezultatu je bil nastop v Leviju pomemben mejnik za smučarko s Pala. Pred tekmo je poudarila, da želi v tej sezoni izboljšati svoje FIS-točke in pridobiti čim več izkušenj na najvišji ravni. Kot glavni cilj je izpostavila svetovno prvenstvo v Crans-Montani, kjer si želi preseči 32. mesto, ki ga je osvojila na prvenstvu v Saalbachu.

Nikolina Dragoljević je ob Elvedini Muzaferiji šele druga bosansko-hercegovska smučarka v svetovnem pokalu. Bosna in Hercegovina ima tako prvič predstavnice tako v tehničnih kot tudi hitrih disciplinah.