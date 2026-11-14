Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Kratek debi: misica z Jahorine po poti treh Slovenk

Sarajevo, 14. 11. 2026 14.59 pred 2 urama 1 min branja 4

Avtor:
M.J.
Nikolina Dragoljević

Za 23-letno bosansko alpsko smučarko Nikolino Dragoljević se je premierni nastop v svetovnem pokalu končal predčasno. Na slalomu v finskem Leviju ni uspešno pripeljala prve vožnje in tako ostala brez možnosti za nastop v finalu. Podobno kot štiri Slovenke. Nika Tomšič se z 41. mestom po prvi vožnji ni uvrstila v finale, Caterina Sinigoi, Anja Oplotnik in Andreja Slokar so odstopile. Slokar se je v Leviju po 597 dneh vrnila na slalomske tekme svetovnega pokala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Članica Smučarskega kluba Jahorina Nikolina Dragoljević je startala s številko 89 in na progo Levi Black krenila kot zadnja med prijavljenimi tekmovalkami. V uradnih rezultatih Mednarodne smučarske zveze (FIS) je zabeležena kot odstopilka (DNF), zato se ni uvrstila v drugo vožnjo, v kateri nastopi najboljših 30 smučark.

Preberi še Povratek po poldrugem letu prisilne pavze: Ne vem točno, kam spadam

A 23-letna alpinka ni bila edina, ki ji zahtevna proga ni prizanesla. Prve vožnje ni končalo kar 25 tekmovalk, med njimi tudi Američanka Paula Moltzan, nedavna zmagovalka veleslaloma v Söldnu, ter Slovenke Andreja Slokar, Anja Oplotnik in Caterina Sinigoi.

Kljub neuspešnemu rezultatu je bil nastop v Leviju pomemben mejnik za smučarko s Pala. Pred tekmo je poudarila, da želi v tej sezoni izboljšati svoje FIS-točke in pridobiti čim več izkušenj na najvišji ravni. Kot glavni cilj je izpostavila svetovno prvenstvo v Crans-Montani, kjer si želi preseči 32. mesto, ki ga je osvojila na prvenstvu v Saalbachu.

Nikolina Dragoljević je ob Elvedini Muzaferiji šele druga bosansko-hercegovska smučarka v svetovnem pokalu. Bosna in Hercegovina ima tako prvič predstavnice tako v tehničnih kot tudi hitrih disciplinah.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
alpsko smučanje levi slalom

IIHF izpodbija odločitev o vrnitvi ruskih hokejistov

24ur.com Vlhova pometla s konkurenco, slovenske smučarke brez točk
24ur.com Slovenski (moški) slalom, ki je dotaknil dno: na prvi tekmi brez naših
24ur.com Slovenski deskarji brez želene kolajne v paralelnem slalomu na SP
24ur.com Skromen nastop Ilke Štuhec: Kratko malo, to danes je bilo slabo
24ur.com Shiffrin v drugi vožnji speljala zmago Vlhovi, Bucik 19., Slokar odstopila
24ur.com Slovenski orli na prvi tekmi v Saporu niso krojili vrha, zmagal Kobajaši
24ur.com Povratek po poldrugem letu prisilne pavze: Ne vem točno, kam spadam
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anubis20
14. 11. 2026 17.05
Ne razumem ... namesto, da bi pisali o slovenskih športnicah je fokus na bosanski. A je to plačan oglas al zakaj je zaj pomembno da je bosanska tekmovalka odstopla in je treba članek napisat, zravrn pa še dodat, da slovenske tudi. Me zanima če v BIH poročajo da so Slovenke odstople na prvi strani ...
Odgovori
+1
1 0
Kriss slo
14. 11. 2026 16.49
S tem da je ona dobra p...nase pa kmeticke
Odgovori
-1
0 1
ptuj.si
14. 11. 2026 16.46
Miss ustnic?
Odgovori
0 0
krjola
14. 11. 2026 16.25
ustnice so katastrofa...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Zato so lesene igrače odlične za otroke
Zato so lesene igrače odlične za otroke
zadovoljna
Portal
Spoznala je natakarja, nato kupila enosmerno vozovnico in odpotovala v Grčijo
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
To krilo vidimo na vsakem koraku
To krilo vidimo na vsakem koraku
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
vizita
Portal
Ketamin jo je skoraj ubil, starši pa so že načrtovali njen pogreb
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
moskisvet
Portal
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Nič več ne bo tako, kot je bilo? Evropa pripravlja spremembe za avtomobile
Nič več ne bo tako, kot je bilo? Evropa pripravlja spremembe za avtomobile
dominvrt
Portal
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
okusno
Portal
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
voyo
Portal
Okus strasti
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Jaz sem Frenk
Jaz sem Frenk
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083