Kriechmayr do naslova svetovnega prvaka, Slovenci daleč od želenega

Na drugem in tretjem mestu sta se zvrstila tekmovalca, ki nista prav pogosto med najboljšimi na tekmah svetovnega pokala v tej disciplini. Romed Baumann , Avstrijec, ki smuča za Nemčijo, je zaostal 0,07 sekunde. Petintridesetletni smučar je osvojil svojo drugo kolajno na SP, potem ko je bil leta 2013 v Schladmingu tretji v superkombinaciji. Borbo za bron je dobil vodilni smučar zime Francoz Alexis Pinturault (+0,38), vrhunski slalomist in veleslalomist, ki je že prvi tekmovalni dan pokazal odlično formo. Francoz bo v ponedeljek branil naslov svetovnega prvaka iz Areja v alpski kombinaciji. Kriechmayr je po Hannesu Reicheltu (2015), Stephanu Eberharterju (1991, 2003) in Hermannu Maierju (1999) četrti Avstrijec z zlato kolajno na superveleslalomih za SP.

Glavni favorit, 29-letni Vincent Kriechmayr , je bil najbolj prepričljiv na novi moški progi z imenom Vertigine, ki so jo pred prvenstvom uporabili zgolj enkrat za italijansko državno prvenstvo.

Neprepričljivi slovenski nastopi v sezoni se nadaljujejo

Na startu prve moške tekme v Dolomitih so bili štirje Slovenci. Boštjan Kline je bil 24. (+2,33), Martin Čater 25. (+2,49). Uspeh bi pomenil uvrstitev v prvo petnajsterico, ki prinaša tudi točke za startno listo v svetovnem pokalu.

Miha Hrobat in debitant na velikih članskih tekmovanjih Nejc Naraločnik, ki je vskočil namesto Štefana Hadalina, sta tekmo končala z odstopoma.

V petek so v Cortini na sporedu prvi smukaški treningi. V soboto bo sledil najprej ženski in nato v nedeljo še moški smuk.

Po prvotnem sporedu bi morali obe superveleslalomski preizkušnji, moško in žensko, izpeljati v torek, a se je v načrte italijanskih organizatorjev in Mednarodne smučarske zveze vpletla narava, ki je z neugodnimi vremenskimi razmerami in obilnim sneženjem tekmovalni spored obrnila na glavo.

Prvi tekmovalni dan bi tako moral biti že v ponedeljek, z žensko kombinacijo, a sta bili na podlagi spremenjenega sporeda uvodni tekmi šele štiri dni kasneje.

Moški superveleslalom je pomenil veliko neznanko. Prvi trije na startu Avstrijec Christian Walder ter Švicarja Loic Meillard in Mauro Caviezel so se ujeli v pasti na progi in odstopili.

Svetovno prvenstvo, Cortina d'Ampezzo, moški superveleslalom, izidi:

1. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:19,41

2. Romed Baumann (Nem) +0,07

3. Alexis Pinturault (Fra) +0,38

4. Brodie Seger (Kan) +0,42

5. Dominik Paris (Ita) +0,55

6. Matthias Mayer (Avt) +0,60

7. Matthieu Bailet (Fra) +0,72

8. Travis Ganong (ZDA) +0,75

9. Andreas Sander (Nem) +0,88

10. Beat Feuz (Švi) +0,93

...

24. Boštjan Kline (Slo) +2,33

25. Martin Čater (Slo) +2,49

...

- odstopila: Miha Hrobat, Nejc Naraločnik (oba Slo).