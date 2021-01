Kriechmayr do zmage na slovitem Streifu, Slovenci daleč v ozadju

Boštjan Kline je bil sicer dobro na poti do prelomnice Hausberg, obetala se mu je uvrstitev med najboljših 15, nato pa je do konca močno popustil in z zaostankom 2,70 sekunde končal kot 31., mesto pred Miho Hrobatom.

Petindvajsetletni mladinski svetovni prvak iz leta 2015 je izgubljal po celotni progi in z zaostankom 3,08 sekunde ni posegel po mestih, ki jih je letos že dosegel, ko je bil v Bormiu 17. in v Val d'Iseru 20. Martin Čater je odstopil že v zgornjem delu preizkušnje. Na sloviti progi Streif so morali organizatorji superveleslalom prestaviti z nedelje na ponedeljek, dan prej pa so izpeljali še smuk, ki bi moral biti v soboto.

Po dveh smukaških zmagah Švicarja Beata Feuza - danes je odstopil - je tokrat najhitreje superveleslalomom odpeljal 29-letni Vincent Kriechmayr, ki je tehnično bolj dovršenega Marca Odermatta na koncu ugnal na bolj ravnem zadnjem delu preizkušnje. Kasneje je ob nekoliko slabših vidljivostnih razmerah do tretjega mesta prišel Matthias Mayer, ki je še 16. na superveleslalomih zasedel eno izmed prvih treh mest. Kriechmayr je v svetovnem pokalu 18. stopil na oder za zmagovalce, šestič na najvišjo stopničko. Od tega ima pet zmag v superveleslalomu. Odermatt je še drugič v karieri končal med najboljšimi tremi v tej disciplini, skupaj je dosegel devete stopničke. Na startu ni bilo obeh najboljših superveleslalomistov te sezone, Švicarja Maura Caviezela in Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki sta poškodovana, ter edinega preostalega zmagovalca te discipline to zimo, Američana Ryana Cochran-Siegla, ki je padel na petkovem smuku.