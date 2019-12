Kriechmayru zmaga v Val Gardeni, Slovenci skromni

Območje Val Gardene je letos zajela odjuga, topla in vlažna fronta, ki mehča snežno površino. Oblaki, ki so zakrili nebo, pa so se spustili tudi na progo in dodobra krojili razplet petkove tekme. Superveleslalom je bil z nižjega starta, proga je bila krajša za natanko 250 metrov od načrtovanega superveleslaloma na progi Saslong, kjer je pred enim letom navdušilaIlka Štuhec z dvojno zmago, zmagala je na smuku in superveleslalomu. Tekmovalna žirija je že po štirih nastopajočih tekmo prekinila zaradi megle, ki je prekrila osrednji del proge. Po daljši prekinitvi se je megla za nekaj časa razkadila in tekmovanje se je lahko nadaljevalo, kar je najbolje izkoristil Vincent Kriechmayr, ki je na tekmi, zaradi prekinitev na meji regularnih pogojev, iztržil še peto zmago v svetovnem pokalu. Kriechmayrjev čas sprinterske različice superveleslalomske preizkušnje na progi Saslong je obveljal za uradni dosežek in tretji superveleslalom sezone so v Dolomitih le spravili pod streho. Aktualni svetovni prvak v disciplini, februarja v Areju si je srebro razdelil s Francozom Johanom Clareyjem, zmagal je Italijan Dominik Paris, je bil tako najbolj zadovoljen z oblačnim dnevom v Val Gardeni. Po tekmovalcu s startno številko 20, nosil jo je Mattia Casse, se je megla znova spustila in tekmovalna žirija je bila znova prisiljena ustaviti tekmovanje. A se je ob 14.30 odločila, da bodo tekmo, potem ko so nastopili najboljši, nadaljevali. Po 45 minutah se je na pobočje znova spustila megla. Ker pa je nastopilo več kot polovica tekmovalcev, 48 od 64, so rezultati obveljali.