Kriki bolečine Eve Pinkelnig ob hudi poškodbi kolena

Po začetnem zdravljenju bodo Evo Pinkelnig čim prej premestili v zasebno kliniko Hochrum, je sporočila avstrijska smučarska zveza. Tam bodo opravili temeljit zdravniški pregled.

Skupna zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2022/23 se je po padcu na srednji skakalnici prijela za levo koleno, v televizijskem prenosu pa so se slišali kriki bolečine, so zapisali pri avstrijski tiskovni agenciji APA.

"Še vedno je v šoku. Težko je oceniti, kako se v resnici počuti," je po prvem pogovoru s Pinkelnigovo povedal trener Thomas Diethart. Več o resnosti poškodbe bo znano po teh pregledih, vendar obeti pred olimpijsko sezono niso dobri.

Skakalnice v dolini Fiemme so obnovili za olimpijske igre februarja prihodnje leto, poletna velika nagrada pa je sploh prvi preizkus.

Na srednji skakalnici je blestela tudi slovenska junakinja Nika Prevc, z rekordom vodilna po prvi seriji, je v finalu zasedla drugo mesto. Zmagala je Kanadčanka Abigail Strate. Zdaj se karavana seli na veliko skakalnico.