Krimovke še drugič izgubile z Odensejem

Rokometašice Krima Mercatorja so danes odigrale obračun osmega kroga lige prvakinj. Njihov tekmec je bil spet Odense, ekipi sta se merili že v prejšnjem krogu v Ljubljani, ko je danska zasedba zmagala z 29:23. Danes so Danke dosegle še eno zmago, Ljubljančanke so bile sicer v določenih obdobjih tekme blizu, a ne dovolj, da bi se izognile šestemu porazu.

Pred tednom dni so odigrale zelo dober prvi polčas, potem pa v nadaljevanju popustile in na koncu dokaj prepričljivo izgubile (23:29). V ljubljanskem taboru so pred tekmo napovedali, da bodo stvari tokrat obrnili drugače in da so se na prvi tekmi nekaj naučili.

V začetku je kazalo, da se bodo napovedi uresničile. Domače so sicer hitro povedle, toda Krimovke so Odense ujele pri 6:6. Za prvo vodstvo je poskrbela vratarka Barbara Arenhart, ko je zadela prazen danski gol, potem pa so slovenske igralke vodile še z 9:8 in izenačile na 10:10, obakrat je bila uspešna Allison Pineau.