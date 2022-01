Kristoffersen odstopil, njegov rojak Braathen pa z 29. mesta do zmage

Norvežan je postavil najhitrejši čas prve vožnje četrtega slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev, ki ga gosti Wengen. Henrik Kristoffersen si je prvič v tej zimi priboril najboljši položaj za napad v finalu. Enajst stotink sekunde je na drugem mestu zaostajal Avstrijec Manuel Feller, Norvežan Sebastian Foss-Solevaag je bil tretji najhitrejši z zaostankom 58 stotink sekunde.

Francoz Clement Noel, ki je dobil zadnji dve izvedbi slalomov za pokal Lauberhorn v letih 2019 in 2020, si je delil četrti čas s Švicarjem Ramonom Zenhäusernom (+0,62). Kristoffersen je na slalomih v Wengnu zmagal v letih 2016 in 2017, dvakrat pa je bil drugi, na tekmah v letih 2018 in 2020.

Finalna vožnja je ponudila razburljiv scenarij. V finalni vožnji je Kristoffersen tik pred ciljem naredil napako in odstopil, Lucas Braathen pa je pripravil prvovrstno presenečenje. Po prvi vožnji je bil šele 29., a je nato v drugo z izjemno vožnjo ugnal vse tekmece. Drugi je bil Švicar Daniel Yule (+0.22), tretji Italijan Giuliano Razzoli (+0.29). Yule je bil po prvi vožnji osmi, Razzoli deveti. Enaindvajsetletni Braathen je osvojil drugo zmago v svetovnem pokalu, prvo slalomsko, potem ko je s startno številko 31 komaj ujel finale, v katerem je nato presenetljivo zmagal.

Štefan Hadalin je slaloma v Val d'Iseru in Madonni di Campiglio izpustil zaradi bolečin v hrbtu, v Adelbodnu pa je ostal brez uvrstitve po odstopu na prvi progi. Tudi slaloma v Wengnu se ni lotil najbolje. Kot 21 na startu ni v cilju prehitel nikogar. Njegov zaostanek (4,33 sekunde) je bil prevelik. Naredil je preveč napak, dvakrat se je za las izognil odstopu in temu primeren je bil tudi velik zaostanek. Sledila sta zdrs po lestvici in izpad iz trideseterice, ki si je priborila še en nastop. Hadalin je tekmo končal povsem na repu uvrščenih, na 46. mestu.

Žan Kranjec, ki je z 18. mestom na uvodnem slalomu presenetljivo poskrbel za edine slovenske moške slalomske točke v tej sezoni, je Wengen izpustil. Namesto njega je dobil priložnost Tijan Marovt, ki je svojo krstno vožnjo na slovitem pokalu Lauberhorn kot Hadalin pred njim končal na prvi progi, in sicer na 43. mestu (+3,71).