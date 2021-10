Kriza Kraljev: Šesti zaporedni poraz Kopitarja in soigralcev

Kingsi so novo sezono lige NHL začeli z zmago, nato pa jim ni šlo več po načrtih. Nanizali so šest zaporednih porazov, zadnjega so jim zadali Winnipeg Jetsi v njihovi domači dvorani. Prvi gol je za goste dosegel Pierre-Luc Dubois v peti minuti, Rasmus Kupari v 12. in Adrian Kempe v 22. minuti sta poskrbela za izenačenje in vodstvo domačih. V zadnji tretjini pa nova dva gola Jetsov, Andrew Copp je v 42. minuti izenačil, Dubois s svojim drugim golom na tekmi v 48. minuti je zagotovil zmago gostom. To je bil četrti poraz Kraljev za en gol v sezoni. V strelih je bilo 32:31 za Los Angeles.

Los Angeles je na sedmih tekmah zbral le tri točke in je na 14. mestu zahodne konference, za Kralji sta le Chicago in Arizona. Kapetan Anže Kopitar je odigral 22:28 minute in v statistiko vpisal en strel, dva naleta ter en blokiran strel.