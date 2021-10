Kriza Las Vegasa se nadaljuje

Kosmatinci iz Bostona so v zgodnjem nedeljskem terminu po lokalnem času udarno začeli, povedli s 3:0, nato pa na koncu celo trepetali za zmago po rednem delu. V prvi tretjini so bili za domače moštvo uspešni Brad Marchand po vsega 28 sekundah dvoboja, Derek Forbort v četrti ter David Pastrnak v 17. minuti. Za morske pse je v prvi tretjini zadel Jasper Weatherby. Jake DeBrusk je v 26. minuti znova vzpostavil tri gole prednosti kosmatincev, v zadnji tretjini pa sta v razmaku 109 sekund med 54. in 56. minuto zadela Tomaš Hertl in Timo Meier. Gostje iz Kalifornije so v zadnjem delu poskusili tudi brez vratarja, a je obramba Bostona zdržala. Bruins so po tretji zmagi na sredini atlantske divizije, a imajo proti ostalim ekipam pred njimi vsaj eno tekmo v rokah, medtem ko je San Jose zamudil priložnost za skok na vrh pacifiške divizije, kjer za zdaj ostajajo še neporaženi hokejisti Edmonton Oilers. Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja v tej diviziji ostajajo na šestem mestu po štirih zaporednih porazih.

Toliko jih ima v tem trenutku tudi moštvo iz Las Vegasa. Zlati vitezi nadaljujejo slabo serijo, tokrat pa so jih na domačem ledu ugnali Otočani iz New Yorka. Po dobrih dveh minutah je bil uspešen Josh Bailey, v 48. minuti pa je piko na i postavil Matthew Barzal s tretjim golom v sezoni. Vegas je sicer veliko poskušal, a je bil v vratih Newyorčanov razpoložen Ilja Sorokin, ki je ustavil vseh 42 strelov. Na preostalih dveh tekmah so se zmag veselili hokejisti Detroit Red Wings in Nashville Predators. Slednji so s 5:2 ustavili Minnesoto Wild, zanje je bil to prvi poraz v sezoni. Roman Josi je za Nashville dosegel gol in tri podaje, Matt Duchene pa je prispeval tri podaje.

Rdeča krila so s 6:3 premagala moštvo Chicago Blackhawks. Na svoji šesti tekmi v ligi NHL je do prvega "hat-tricka" prišel Šved Lucas Raymond, sicer četrti izbor lanskega nabora. "To je bilo zabavno. Še posebej, ker smo se pobrali po bolečem porazu. Prav tako je bil to poseben večer zame, saj mi je uspel prvi 'hat-trick' v karieri," je po zmagi dejal 19-letni Šved. Ob tem je zabeležil še podajo in je skupno pri sedmih točkah (4 goli, 3 podaje). S tremi podajami sta se na tekmi izkazala tudi Tyler Bertuzzi in Dylan Larkin, Alex Nedeljkovic pa je v vratih Detroita zbral 32 obramb.

Kopitarjevi kralji bodo vnovič na ledu v noči na torek, ko bodo gostovali pri doslej še neporaženi ekipi St. Louis Blues.

Izidi:

Boston Bruins - San Jose Sharks 4:3

Minnesota Wild - Nashville Predators 2:5

Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 3:6

Vegas Golden Knights - New York Islanders 0:2