Križaj ob 40. obletnici prve zmage 's starčki' obujal spomine v Wengnu

Križaj (na fotografiji) je legenda slovenskega in nekdanjega jugoslovanskega športa.

Obdobje Bojana Križaja je zaznamoval izjemni švedski smučar Ingemar Stenmark, ki je vozil na smučeh begunjskega Elana ter so ga slovenski ljubitelji športa tudi zato vzeli bolj za svojega kot ostale tekmece tedanje jugoslovanske ekipe. Stenmark je s 86 zmagami v svetovnem pokalu še vedno v vrhu večne lestvice zmagovalcev alpskega smučanja. Prav Stenmarka je za svojo uvodno zmago ugnal Križaj, za 17 stotink je bil hitrejši od Šveda, tretji je bil Paul Frommeltiz Liechtensteina (+0,54).

"Bil sem ves vikend v Wengnu, ob devetdesetem pokalu Lauberhorn so povabili tudi tiste, ki smo nekdaj tekmovali. Da se malo pošalim, pa tudi malo zares, starčki smo malo obujali spomine, bilo je lepo in prijetno," je o spominih na Wengen z današnjega zornega kota dejal Križaj in dodal:

"Proge so ostale iste, tveganje isto, tudi težavnost je ista, le materiali, ki jih sedaj uporabljajo smučarji, so povsem drugačni in posledično je smučanje drugačno, manj je izpadov."

Na tem druženju sicer ni bilo njegovega velikega tekmeca Stenmarka:"Ingemarja pa ni bilo z nami, ne vem, zakaj se ne odzove več na taka povabila. Midva sva še vedno ostala v stikih, občasno se vidiva in slišiva."

Osem zmag in 33 stopničk

Sedaj 63-letni Križaj je v dvanajstih sezonah, ki jih je preživel v svetovnem pokalu, dosegel skupaj osem zmag, na 33 tekmah je stopil na zmagovalni oder ter je eden najboljših slovenskih športnikov doslej, tudi član Hrama slovenskih športnikov. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je bil najvišje na četrtem mestu v sezoni 1979/80, v zimi 1986/87 pa je osvojil slalomski globus, edinega v karieri. Srebrn je bil v Schladmingu leta 1982 na slalomski tekmi svetovnega prvenstva.

Le odličja na olimpijskih igrah mu ni uspelo osvojiti, je pa leta 1984 pred olimpijskimi igrami v Sarajevu v slovenskem jeziku povedal olimpijsko prisego športnikov. Na treh olimpijskih igrah je bil stopničkam najbližje s četrtim mestom v veleslalomu leta 1980 v Lake Placidu. V Sarajevu je v slalomu zasedel sedmo mesto, v veleslalomu pa je bil deveti. Prav v glavnem mestu Bosne in Hercegovine je tedaj Jure Franko v veleslalomu osvojil srebro in s tem prvo zimsko olimpijsko medaljo za tedanjo Jugoslavijo in s tem tudi Slovenijo.