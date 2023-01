Slovenki nepričakovano daleč od boja za stopničke

Slovenski smučarski skakalki Ema Klinec in Nika Križnar sta premierno tekmo dvojic v svetovnem pokalu končali na petem mestu, kar je precej manj od pričakovanj. Tekmo v japonskem Zau v treh serijah sta dobili Avstrijki, in sicer pred Norvežankama in Nemkama.

icon-expand Eva Pinkelnig FOTO: Damjan Žibert Avstrija je v postavi Eva Pinkelnig – Chiara Kreuzer (624,6 točke) z veliko prednostjo zmagala na superekipni tekmi svetovnega pokala v japonskem Zau. Na tekmi dvojic v treh serijah sta na zmagovalnem odru končali še Norveška (589,3) in Nemčija (581,8), za Slovenijo sta Ema Klinec in Nika Križnar zasedli peto mesto s 574 točkami.