Zmagala Norvežanka Silje Opseth, Nika Prevc druga

Katra Komar (113,1) je bila 22., 28. pa mladinska olimpijska zmagovalka Taja Bodlaj (85,8). Ajda Košnjek (31,2) ni uvrstila v finale in je končala na 31. mestu. Finale je zgrešila za 4,2 točke.

"Končno sem imela en dober in lep skok ta vikend. Vesela bom odšla domov, saj sem končno nekaj dobrega dosegla. Zavedala sem se, da so v soboto razmere zasenčile vse moje napake v skoku. Odločila sem se, da vreme ne bo izgovor, da moram narediti prave skoke ne glede na vse in to mi je danes uspelo. Naredila sem napredek in upam, da bom še velikokrat izboljšala tako velike daljave," je bila v izjavi za slovenski radio zadovoljna Prevc.

"Še vedno je bila težka tekma, zelo se je menjal veter, posebej ko je zapihal od strani, so bile težave in smuči so prišle nizko. Sem zadovoljna, prikazala sem dobre skoke, niso sicer najboljši. Naredila sem napako v finalu, ko sem hotela preveč. Kapo dol organizatorjem, ki so izpeljali tekmo. Upam, da bo takih do konca sezone čim manj," je povedala Križnar.

Med le 34 skakalkami, ki so prišle tekmovat na največjo napravo za tekmovalke v pokalu, je manjkala branilka velikega globusa in tretja v seštevku sezone, Eva Pinkelnig iz Avstrije. Tako kot v soboto je tudi drugi dan tekmo motil dež, ki je bil občasno zelo močan, a tekma je potekala v veliko bolj enakovrednih pogojih kot dan prej.

Silje Opseth je pristala pri 141,5 m in je prepričljivo vodila po prvi seriji. Drugo mesto je z drugo daljavo serije, 138,5 m, zasedala najboljša skakalka v pokalu v zgodovini, Japonka Sara Takanashi, tretje pa Nika Križnar, ki je skočila 130 m.

Nika Prevc je bila šesta, a le 7,1 točke za drugo Takanashi, po 133,5 m dolgem skoku ji je nekaj točk odnesel slabši doskok, imela pa je tudi boljše vetrovne pogoje kot Križnar.

V drugi seriji se je prva izkazala Avstrijka Marita Kramer, peta na sobotni tekmi je s 137 m prepričljivo povedla in deseto mesto pred finalom zamenjala za sedmo. Takoj nato je nastopila njena rojakinja in sobotna zmagovalka Jacqueline Seifriedsberger, po 146,5 m je podrsala po snegu, a vseeno zaostala le za Kramer. Nato je domačinka Katharina Schmid, tretja v soboto, poletela 137 m in prevzela vodstvo.

Omenjene tri tekmovalke so bile na čelu pred nastopom Prevc. Nosilka rumene majice je s telemarkom kronala 146 m in se po doskoku vidno razveselila dosežka. Povedla je za 28,6 točke.

Takanashi je s 136 m prehitela Križnar, ta je skočila 138,5 m, a je Japonka na koncu na četrtem mestu ostala brez zmagovalnega odra. Tedaj je bilo že jasno, da bo na njem stala Slovenka. Ito je s 144,5 m četrto mesto zamenjala za končno tretje.

Le še Opseth je bila na vrsti in bi lahko preprečila sedmo zmago Prevc v pokalu. Norvežanka je skočila 150 m, a imela težave pri doskoku in jo je le kak centimeter ločil od tega, da bi podrsala po snegu. Prevc si je grizla nohte v nekaj daljšem čakanju na ocene, ki pa so prinesle šesto zmago Opseth v pokalu, prvo po slabem letu dni.

Svetovni pokal, v katerem ima Nika Prevc pred drugo Yuki Ito sedaj 178 točk prednosti, se bo za skakalke po krajšem premoru nadaljeval 17. in 18. februarja v romunskem Rasnovu. V pokalu narodov je Slovenija ostala druga, a je prednost Avstrije skopnela na 85 točk. Križnar je posamično ostala šesta.

* Izidi:

1. Silje Opseth (Nor) 229,8 točke (141,5/150 m)

2. Nika Prevc (Slo) 221,7 (133,5/146)

3. Yuki Ito (Jap) 215,5 (137/144,5)

4. Sara Takanashi (Jap) 199,5 (138,5/136)

5. Nika Križnar (Slo) 193,4 (130/138,5)

6. Katharina Schmid (Nem) 193,1 (127/137)

...

22. Katra Komar (Slo) 113,1 (109,5/116)

28. Taja Bodlaj (Slo) 84,8 (101,5/111)

...

- ni se uvrstila v finale:

31. Ajda Košnjek (Slo) 31,2 (99)