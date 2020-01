Križnarjeva zmagovalka kvalifikacij v Oberstdorfu, Peter Prevc 4. v Sapporu

Iz Romunije so se smučarke skakalke preselile v Oberstdorf, kjer so na veliki skakalnici opravile s kvalifikacijami za sobotno posamično tekmo. Nika Križnar je v kvalifikacijah naredila izjemen skok, pristala pri 128 metrih in s 127,2 točkami premagala vse tekmice, kar ji je uspelo prvič v karieri. Odlična je bila tudi Ema Klinec, ki je s 121.5 metri in 117,4 točkami končala na šestem mestu, so sporočili iz SZS. Druga je bila Avstrijka Chiara Hölzl s 127.5 metri in 126,8 točkami, tretja pa njena rojakinja Eva Pinkelnig s 125.5 metri in 119,0 točkami.

Uspešni sta bili tudi Špela Rogelj, ki je s 113 metri in 93,2 točkami zasedla 22. mesto, ter Katro Komar, ki je s 105 metri in 79,9 točkami končala na 30. mestu. Žal je izven najboljše trideseterice ostala povratnica na tekme najvišjega nivoja, Jerneja Brecl, ki je s 95 metri končala na 43. mestu.