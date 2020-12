Križnarjeva druga, Bogatajeva četrta v Ramsauu

Po odpovedi tekem v Lillehammerju in na Japonskem je nekaj časa kazalo, da bodo smučarke skakalke prve tekme nove sezone dočakale šele konec januarja na Ljubnem, a temu vendarle ne bo tako, saj je vmes posegel Ramsau. Na štartu kvalifikacij je bilo kar 62 skakalk, žal med njimi ni bilo oboleleEme Klinec.

Nika Križnar in Urša Bogataj sta bili zelo uspešni že v kvalifikacijah, na tekmi pa sta dobro formo potrdili, Križnarjeva je zasedla drugo mesto (91,5 in 94 m, 245,1 točke). Prehitela jo je le domačinka Marita Kramer (94 in 96 m, 253,6), tretja je bila Japonka Sara Takanaši (88 in 89,5 m, 240,1), četrta pa Urša Bogataj (89,5 in 90 m, 233,8). Špela Rogeljje bila 22. (82 in 83 m, 210,5), Katra Komar pa 27. (78 in 83 m, 202,4).

V finale se izmed Slovenk, ki so nastopile na tekmi, ni uvrstila Jerneja Brecl (79 m, 94,6), ki je trideseterico na 31. mestu zgrešila za pet desetink točke.