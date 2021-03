Križnarjeva oddala rumeno majico Takanašijevi, odločala bo zadnja tekma

Boljše uvrstitve – najverjetneje zgolj boja za drugo mesto, saj je bila danes v zadnjem času vroča Avstrijka Marita Kramer razred zase – je Križnarjevo stal skok v prvi seriji, ki se ji je z daljavo 91,5 metra in ponesrečenim telemarkom ponesrečil. Takanašijeva si je tako v boju za kristalni globus že v prvi seriji nabrala veliko prednost, Križnarjeva je zasedala šele peto mesto. V drugi je Gorenjki uspel precej boljši skok, prepričljivo je prevzela vodstvo pred rojakinjo Špelo Rogelj (z odličnim drugim skokom je slednja napredovala na šesto mesto), nato pa napredovala na stopničke. A stopničke niso bile dovolj, da bi zadržala rumeno majico. Takanašijeva je z drugim mestom namreč vpisala 80 točk, Križnarjeva pa 60, kar pomeni, da je Nika zdaj za Japonko za 15 točk. V (teoretičnem) boju za kristalni globus ostaja tudi zmagovalka Kramerjeva, za Takanašijevo namreč zaostaja 66 točk.

Dober slovenski dan v Čajkovskem (navkljub izgubi rumene majice) so poleg izvrstnih uvrstitev Križnarjeve in Rogljeve dopolnile še Katra Komar s 17. mestom, Urša Bogataj z 19. in Ema Klinec z 22. V finale se ni uspelo uvrstiti leJerneji Repinc Zupančič (71,5). Tekmovanje je končala na 39. mestu.