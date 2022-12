Križnarjeva tretja v kvalifikacijah na Ljubnem, na tekmi bo nastopilo 11 Slovenk

Zelo dobro sta se v kvalifikacijah odrezali tudi Ema Klinec in Urša Bogataj, ki sta osvojili četrto in peto mesto, Nika Prevc je bila 15., Maja Vtič 36., Nejka Repic Zupančič 37., Katra Komar 41., Taja Bodlaj 42., Tinkara Komar 44., Ajda Košnjek 46. in Nika Vetrih 49. Brez nastopa na sobotni tekmi je ostala Nika Kraševec na 51. mestu kvalifikacij.