Križnarjeva v Hinterzartnu na stopničkah, Bogatajeva četrta

Točke so si zagotovile tudi preostale tri naše skakalke. Katra Komar je s 84.5 metri in 94,7 točkami zasedala 19. mesto po prvi seriji, tik za njo je bila Maja Vtič s 84 metri ter 93,8 točkami, Špela Rogelj pa je s 83 metri in 92,0 točkami zasedala 22. mesto.

Slovenska ženska reprezentanca je v Nemčijo pripotovala s šestimi skakalkami, manjkala je le Ema Klinec , ki je po poškodbi pred dnevi naredila prve skoke na manjši skakalnici. Skozi kvalifikacije se ni uspelo uspelo prebiti Jerneji Brecl. Nika Križnar je bila s 95.5 metri in 119,7 točkami četrto mesto po prvi seriji, in Urša Bogataj pa z meter krajšim skokom in 116,7 točkami zasedala peto mesto. Vodila je zmagovalka kvalifikacij, Sara Takanaši z 98 metri ter 125,2 točkami pred Norvežanko Maren Lundby, ki je skočila 99.5 metrov, zbrala pa je 123,0 točk, ker je imela ugodnejši veter, tretja je bila domačinka Juliane Seyfahrt s 97 metri ter 122,9 točkami.

V finalni seriji so se Komarjeva, Vtičeva in Rogljeva zvrstile med 19. in 21. mestom, prav vse so pristale pri 89 metrih. Komarjeva je zbrala 201,1 točk, Vtičeva 199,0, Rogljeva pa 196,2 točk. Napad na vrh sta odprli Bogatajeva in Križnarjeva. Najprej je Bogatajeva pristala pri 95 metrih, 238,0 točk pa jo je pripeljalo na končno 4. mesto. Odlično je skočila nato Križnarjeva, 99 metrov, nekaj nižje ocene pa so prinesle 245,9 točk in odlično tretje mesto, saj domačinka Seyfahrtova ni zdržala pritiska finalne serije. Križnarjeva je tako novo sezono začela tam, kjer je lansko v Čajkovskem končala. Lundbyjeva je z 99.5 metri in 251,7 točkami potrdila drugo mesto, zmago pa s 100 metri in 255,7 točkami Japonka Takanašijeva.