Po zdravniškem pregledu dobre novice za 'orlico' Križnarjevo

Nika Križnar si 20. rojstnega dneva ne bo ohranila v najlepšem spominu. Slovenska skakalka na smučeh je včeraj praznovala okrogel jubilej in je uspešno nastopila na tekmi svetovnega pokala v Lillehammerju, a se ji je ob koncu pripetila nezgoda. Križnarjeva je bila najboljše uvrščena slovenske tekmovalka na včerajšnji tekmi, zasedla je peto mesto. Po doskoku v finalni seriji pri 121 metrih se ji v pomrznjenem izteku ni uspelo pravočasno ustaviti. S precejšnjo hitrostjo je priletela v zaščitno ogrado na koncu izteka, tekma je bila za nekaj minut prekinjena, Slovenko pa so na nosilih odnesli na zdravniške preglede. Bila je pri zavesti, so jo pa odpeljali na preventivno slikanje roke in glave.

Kot kaže, se bo vse skupaj končalo brez hujše poškodbe za slovensko skakalko, čutila bo posledice padca. Iz Smučarske zveze Slovenije so posredovali informacijo, da je Križnarjeva ponoči ob 2. uri zapustila bolnišnico in da slikanje z rentgenom ni pokazalo poškodb. Ima bolečine v podlahti, ki je rahlo otečena, bolečine ima tudi v vratu in rebrih. Danes je na sporedu nova tekma svetovnega pokala in če bodo bolečine popustile, bo s pomočjo protibolečinskih tablet nepopustljiva slovenska orlica lahko celo nastopila na drugi preizkušnji Raw Air turneje.