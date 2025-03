Krojač in selektor suspendirana, na čelo skakalcev začasno Bine Norčič

Norveška smučarska zveza je na svoji spletni strani objavila, da je suspendirala vse vpletene v manipulacijo s skakalnimi dresi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, vključno s selektorjem smučarskih skakalcev Magnusom Brevigom. Funkcijo bo do nadaljnjega prevzel Slovenec Bine Norčič, je še dodala krovna zveza.

OGLAS

Odbor za smučarske skoke znotraj norveške zveze je v nedeljo zahteval takojšnji suspenz glavnega trenerja skakalcev Magnusa Breviga in vodjo opreme ter krojača Adriana Liveltena, so zapisali na spletni strani zveze po odločitvi vršilca dolžnosti generalnega sekretarja zveze Ole Keula.

Magnus Brevig FOTO: Profimedia icon-expand

Zveza je po zagovoru obeh sporočila, da ima dovolj razlogov za omenjena suspenza po diskvalifikaciji Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga na posamični tekmi na veliki skakalnici. "To zadevo jemljemo zelo resno in verjamemo, da so z opremo namenoma manipulirali v nasprotju s predpisi Mednarodne smučarske zveze, da bi pridobili konkurenčno prednost," je norveška krovna zveza zapisala v današnji izjavi za javnost. Tako Brevig kot Livelten sta se strinjala s suspenzom. "Včeraj smo napovedali, da bo imela zadeva posledice in jih tudi ima. Hkrati moramo poskrbeti za naše zaposlene, ki so zdaj sredi krize in pričakujejo človeško obzirnost," je v izjavi dejal vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Ola Keul.

Ola Keul FOTO: Profimedia icon-expand

Norveška zveza s tem ni končala preiskave, saj se bo posvetila nadaljnjemu ugotavljanju dejstev, preden bo zavzela končno stališče glede Breviga in Liveltena. Za zdaj so na zvezi, kot so zapisali, dobili odgovore, da sta v kombinezona obeh zvezdnikov reprezentance všili dodatne šive s tršim sukancem. Te so najprej za preizkus tehnike uporabili na dresih, ki jih niso nameravali uporabiti na tekmah, so še dodali.

Pred tem se tovrstnih manipulacij niso posluževali, zatrjuje norveška zveza. Ta za zdaj še nima dokončnih odgovorov, ali so za optimizacijo dresov poskušali s še kakšnim drugim postopkom. "Še naprej bomo ugotavljali, kaj se je točno zgodilo in kdo je bil vpleten v manipulacijo skakalcev pred sobotnim tekmovanjem. V tem primeru je še vedno nekaj neodgovorjenih vprašanj. Temu moramo popolnoma priti do dna," pa je dodal športni direktor skakalnega dela norveške zveze Jan-Erik Aalbu.

Norveška smučarska zveza je v nedeljo na izredni novinarski konferenci priznala goljufanje na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, vendar je dejala, da so si na nedovoljen način poskušali pomagati le v primeru dveh smučarskih skakalcev, je tedaj poročala francoska tiskovna agencija AFP. Mednarodna zveza je v nedeljo sporočila, da je začela obsežnejšo preiskavo, saj se tekmovalne ekipe sprašujejo, ali je bilo med svetovnim prvenstvom in morda pred tem prirejenih še več oblek. Lindvik je sicer zmagal na srednji skakalnici, Jarl Magnus Riiber je osvojil dve zlati medalji v nordijski kombinaciji, ki vključuje tudi smučarske skoke, zmage na svetovnem prvenstvu pa se je Norveška veselila tudi v mešanih ekipnih in ženskih ekipnih smučarskih skokih ter ženski nordijski kombinaciji. Sobotno tekmo skakalcev na veliki skakalnici je sicer dobil Domen Prevc in tako Sloveniji priskakal še peto odličje, četrto zlato na tem SP. A slovensko zmago je takrat zasenčil kaos s kombinezoni Norvežanov, ki se je odvil pred očmi javnosti. Ozadje škandala je anonimno posnet in distribuiran videoposnetek, ki očitno prikazuje manipulacijo norveških skakalnih dresov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči