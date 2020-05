Kronenzeitung trdi: smučarska kraljica Anna Veith končala kariero

Za zdaj sicer uradne potrditve o koncu kariere še ni. Simpatična Avstrijka, ki se je aprila 2016 poročila z Manuelom Veithom, je ena najboljših smučark zadnjih let. Je olimpijska prvakinja v superveleslalomu (2014), trikratna svetovna prvakinja (superkombinacija 2011, superveleslalom in veleslalom 2015) in dvakratna skupna zmagovalka svetovnega pokala (2013/14, 2014/15). Trikrat je osvojila tudi naziv najboljše avstrijske športnice leta (2013, 2014, 2015), veljala pa je tudi za eno lepših smučark v karavani.