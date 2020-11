Kubackemu kvalifikacije v Ruki, Zajc ostal brez tekme

Timiju Zajcu so se kvalifikacije žal ponesrečile.

Slovenski skakalci so že v petek na treh serijah za trening dokazali, da jim skakalnica Rukatunturi v Kuusamu bolj leži kot naprava v Wisli minuli teden, saj so bili na vseh treningih precej pri vrhu. V kvalifikacijah pa je bil Anže Semenič (105,6 točke) 12., Anže Lanišek(105,2) 13., Peter Prevc (103,6) 16., Bor Pavlovčič(101,2) 17. in Tilen Bartol (95) 23. Brez sobotne tekme je med 63 skakalci z 52. mestom ostal Timi Zajc(64,7).

Za zmagovalcem Kubackim sta se zvrstila NemecKarl Geiger(130,3) in NorvežanHalvor Egner Granerud (128,7).

Avstrijska reprezentanca zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus Gregorja Schlierenzauerja, Philippa Aschenwalda ter trenerja Andreasa Widhölzla na Finskem nastopa z B-ekipo, saj so morali preostali zmagovalci prve tekme sezone v Wisli v samoosamitev.