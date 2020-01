Kubacki do tretje zmage v sezoni, najboljši Slovenec Zajc

Zmagovalec letošnje turneje štirih skakalnic je imel po prvi seriji tri točke prednosti pred domačinom Stephanom Leyhejem . Nemec ni zdržal pritiska in je bil na koncu peti, do drugega mesta pa se je s petega po prvi seriji prebil Stefan Kraft (283,7). Tretji je bil na koncu Japonec Rjoju Kobajaši (282,8).

Lastnik rumene majice Nemec Karl Geiger je bil tokrat 12., a ostaja v vodstvu skupnega seštevka svetovnega pokala, kjer ima pred Stefanom Kraftom zdaj 62 točk prednosti. Tretji je Kobajaši, ki za Geigerjem zaostaja 126 točk.

Od Slovencev je bil že po prvi seriji najboljši Timi Zajc (271,7). V drugo pa je napredoval za eno mesto in bil na koncu deseti. Anže Lanišek (267,5) je bil 14., Domen Prevc (257,2) je osvojil 20. mesto.

V skupnem seštevku najboljši Slovenec Peter Prevc (255,8) je bil po četrtem mestu v petkovih kvalifikacijah na prvi posamični tekmi tega konca tedna 22. (255,8). Točke je s 26. mestom osvojil še Cene Prevc (248,8).

Brez točk je na prvi tekmi ostal Rok Justin (102,5) na 43. mestu.

Izidi, Titisee-Neustadt:

1. Dawid Kubacki (Pol) 290,1 točke (140,5/141,0)

2. Stefan Kraft (Avt) 283,7 (135,5/140,5)

3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 282,8 (138,5/138,5)

4. Johann Andre Forfang (Nor) 280,4 (137,5/138,0)

5. Constantin Schmid (Nem) 277,6 (136,0/139,5)

. Stephan Leyhe (Nem) 277,6 (139,0/134,5)

7. Daniel Andre Tande (Nor) 275,4 (136,0/138,5)

8. Kamil Stoch (Pol) 275,1 (137,5/135,5)

. Piotr Žyla (Pol) 273,6 (136,0/134,0)

10. Timi Zajc (Slo) 271,7 (135,0/137,0)

...

14. Anže Lanišek (Slo) 267,5 (134,0/135,0)

20. Domen Prevc (Slo) 257,2 (134,5/133,5)

22. Peter Prevc (Slo) 255,8 (129,0/133,0)

26. Cene Prevc (Slo) 248,8 (134,5/129,0)

43. Rok Justin (Slo) 101,5 (122,0/ - )

Svetovni pokal, skupno (14):

1. Karl Geiger (Nem) 841 točk

2. Stefan Kraft (Avt) 779

3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 715

4. Dawid Kubacki (Pol) 664

5. Marius Lindvik (Nor) 519

6. Kamil Stoch (Pol) 467

7. Daniel-Andre Tande (Nor) 433

8. Philipp Aschenwald (Avt) 392

9. Peter Prevc (Slo) 382

10. Johann Andre Forfang (Nor) 375

11. Anže Lanišek (Slo) 327

...

19. Domen Prevc (Slo) 212

24. Timi Zajc (Slo) 157

33. Cene Prevc (Slo) 42

36. Rok Justin (Slo) 37

62. Tilen Bartol (Slo) 3

65. Anže Semenič (Slo) 1