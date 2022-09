Kubacki razred zase, Lanišek v Hinzenbachu do drugega mesta

"Že od prvega skoka naprej sem se dobro počutil in potem sem nekako stopnjeval. Morda finalni ni bil moj najboljši, a moram biti kar zadovoljen. Še vseeno sem delal, v preletu je bila kvaliteta in dobro me je odnašalo in potem sem bil drugi," je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Lanišek.

Poletna velika nagrada se bo končala prihodnji teden v Klingenthalu. Za skupno zmago se bost udarila Kubacki (280 točk) in Fettner (210). Nato skakalce čaka mesec premora, preden bodo prvi konec tedna v novembru v Wisli na Poljskem začeli sezono svetovnega pokala 2022/23.