Vsi Slovenci uspešni v kvalifikacijah

icon-expand Smučarski skoki na Kulmu FOTO: AP Vseh sedem slovenskih smučarskih skakalcev se je uvrstilo na sobotno posamično tekmo za svetovni pokal na letalnici na Kulmu. Najboljši med njimi je bil na petem mestu Žiga Jelar (195,7 točke), še trije pa so kvalifikacije zaključili med najboljšimi desetimi. Kvalifikacije je dobil Avstrijec Stefan Kraft (207). Žiga Jelar je na treningu poletel kar 247.5 metrov, a je pri tem podrsal. Jelar, dobitnik malega kristalnega globusa v pretekli sezoni, je z 222 metrov dolgim poletom zasedel peto mesto, potem ko je na prvem treningu poletel kar do 247,5 m, a ob tem podrsal. Timi Zajc (192,3) je bil meter krajši od Jelarja in zasedel končno sedmo mesto. Lovro Kos (191,7) je pred tem ob svojem skoku Slovencem zagotovil trojno vodstvo, skočil pa je 221,5 m za končno osmo mesto. Domen Prevc (187) je bil v kvalifikacijah dva metra krajši od Kosa, bil pa je deseti. Najboljši slovenski skakalec to sezono Anže Lanišek (181,7) je bil na koncu 12., potem ko je poletel 216,5 m. Peter Prevc (150,1) ni bil tako prepričljiv s poletom dolgim 193 m in 23. mestom. Na tekmo se je skozi šivankino uho uvrstil tudi Žak Mogel (100,7). Bil je 40. s 150 m dolgim poletom.