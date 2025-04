Kunc in Šteharnik izgubila zaupanje SZS

Panogo za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije pred začetkom nove tekmovalne sezone z vrhuncema na zimskih olimpijskih igrah februarja v Cortini d'Ampezzo in Bormiu čakajo velike spremembe. Vodilni možje panoge ne bodo podaljšali sodelovanja s trenerjema ženske ekipe za svetovni pokal Mitjem Kuncem in Denisom Šteharnikom.

OGLAS

Matjaž Šarabon FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Večina sprememb se bo dogajala z naslednjim olimpijskim obdobjem, vse tisto, kar je dobro, bomo skušali peljati do konca tega olimpijskega obdobja," je dejal vodja panoge Matjaž Šarabon. "Na moški strani smo ekipe, vključno s trenerji, večinoma zaprli. Edino, kar še ni zaprto, je eno trenersko mesto v reprezentanci C. Pri moški ekipi za hitri disciplini in moški ekipi za tehnični disciplini smo pogodbe s trenerji podpisali oziroma dogovorili," je povedal Šarabon.

Smukaško ekipo, v kateri sta v pretekli sezoni navdušila Miha Hrobat s trojnim skokom na stopničke in Nejc Naraločnik s prebojem med dobitnike točk, bo še naprej vodil kot odgovorni trener Aleš Brezavšček, s trenerskim pomočnikom Natkom Zrničićem Dimom, trenerska okrepitev bo Jaka Korenčan.

Miha Verdnik FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Tudi za najboljšega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca se ne obetajo spremembe. Miha Verdnik, za katerim je prva sezona s Kranjcem v vlogi trenerja Kranjca, bo veleslalomistu pomagal tudi v olimpijski sezoni. Kranjcu se bosta pridruževala člana ekipe za evropski pokal v slalomu in veleslalomu Miha Oserban in Anže Gartner.

"V ženski ekipi za tehnični disciplini še nismo tako daleč, da bi imeli sklenjene pogodbe ali dogovore s trenerji. Pogovori še potekajo. Ali bo ženska ekipa tričlanska, se pravi v sestavi Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar, ali bo šla Andreja Slokar na svojo individualno pot in bosta v tehnični ekipi za svetovni pokal samo Neja Dvornik in Ana Bocik Jogan, bomo še videli. Najprej moramo sprejeti odločitev povezano s tem, nato pa bomo sklenili dogovor s trenerji," pa je nekoliko bolj zapletene razmere, ki zadevajo ženski del ekipe za svetovni pokal, pojasnil Šarabon.

Ilka Štuhec FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ilka Štuhec kot edina Slovenka, ki lahko tekmuje na ženskih smukih in superveleslalomih, bo še naprej uživala poseben status. S finančnim prispevkom Smučarske zveze Slovenije, ob tem, da bo sama poskrbela za izbiro svojih sodelavcev.

Boštjan Božič v novi sezoni ne bo več trener najboljše slalomistke Andreje Slokar. "Smo ga želeli pridobiti na svojo stran, ker ima neprecenljive izkušnje in znanje na področju smučanja. Želeli smo, da bi Božič prevzel položaj odgovornega trenerja za novoustanovljeno reprezentanco C, vendar se je iz osebnih razlogov odločil, da vsaj za eno leto prekine delovanje v smučanju. Seveda mi to spoštujemo. Kar se tiče Mitje Kunca in Denisa Šteharnika, se jima pogodbi in odpovedna roka iztečeta 30. aprila. Kakšne načrte imata za naprej, pa ne bi želel komentirati. Za zdaj ne predvidevamo, da bi še naprej delovala v okviru ženske tehnične ekipe," je povedal Šarabon.

Andreja Slokar FOTO: AP icon-expand