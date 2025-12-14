Svetli način
Kvalifikacije dobil Lindvik pred Prevcem

Klingenthal, 14. 12. 2025 15.47 | Posodobljeno pred 8 minutami

STA , Ž.Ž.
Norvežan Marius Lindvik je presenetljiv zmagovalec kvalifikacij smučarskih skakalcev pred današnjo drugo tekmo svetovnega pokala v Klingenthalu. Drugi je bil najboljši skakalec v pokalu Domen Prevc, ki lovi četrto zaporedno zmago.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Profimedia

Na tekmo so se ob Domnu Prevcu uvrstili še trije Slovenci. Timi Zajc je kvalifikacije končal na 16. mestu, Anže Lanišek na 22., Rok Oblak pa na 42. mestu. Brez nastopa na tekmi je vnovič ostal Lovro Kos z 59. mestom.

Najboljši skakalci v svetovnem pokalu so imeli danes najtežje razmere. Številka 3 Japonec Ryoyu Kobayashi je bil 30., četrti najboljši to zimo Nemec Philipp Raimund 18., številka 5 in lanski zmagovalec sezone Avstrijec Daniel Tschofenig 15., njegov rojak Stefan Kraft pa 35.

