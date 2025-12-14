Kvalifikacije dobil Lindvik pred Prevcem

Na tekmo so se ob Domnu Prevcu uvrstili še trije Slovenci. Timi Zajc je kvalifikacije končal na 16. mestu, Anže Lanišek na 22., Rok Oblak pa na 42. mestu. Brez nastopa na tekmi je vnovič ostal Lovro Kos z 59. mestom.

Najboljši skakalci v svetovnem pokalu so imeli danes najtežje razmere. Številka 3 Japonec Ryoyu Kobayashi je bil 30., četrti najboljši to zimo Nemec Philipp Raimund 18., številka 5 in lanski zmagovalec sezone Avstrijec Daniel Tschofenig 15., njegov rojak Stefan Kraft pa 35.