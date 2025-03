Kvalifikacije Forfangu, najboljši Slovenec Domen Prevc na 11. mestu

S kvalifikacijami na srednji napravi so svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju začeli tudi smučarski skakalci. Najbolje je svoje delo opravil Norvežan Johann Andre Forfang, ki je kvalifikacije dobil pred Nemcem Andreasom Wellingerjem in Avstrijcem Danielom Tschofenigom. Na tekmo so se uvrstili vsi štirje Slovenci, najboljši med našimi pa je bil Domen Prevc na 11. mestu.