Kvalifikacije na zadnji postaji turneje Kraftu, Domen Prevc deseti

Smučarski skakalci so opravili s še zadnjimi kvalifikacijami na letošnji novoletni turneji. V Bischofshofnu je bil najboljši vodilni v seštevku turneje štirih skakalnic Stefan Kraft, avstrijsko prevlado pa je tokrat potrdil Maximilian Ortner. Na tretjem mestu je končal Švicar Gregor Deschwanden. Od Slovencev je bil najboljši Domen Prevc, ki je bil deseti, na tekmo pa so se uvrstili še Timi Zajc, Anže Lanišek, Lovro Kos in Žiga Jelar.