Tudi kvalifikacije v Innsbrucku dobil Kobajaši, na tekmo vsi orli

Edina japonska skupna zmaga na novoletni turneji izvira iz sezone 1997/98, ko je slavil Kazujoši Funaki. Sezono poprej je bil najboljši Primož Peterka, Sloveniji pa je zadnje veliko slavje priskakal Peter Prevc (2015/16), ki je dobil tri od štirih tekem in za las ostal brez stoodstotnega izkupička, ki je uspel le še Svenu Hannawaldu (2001/02) in Kamilu Stochu (2017/18).

Japonec Rjoju Kobajaši (126,2 točke) je zmagovalec kvalifikacij za tretjo tekmo 67. novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Na Bergislu so dobro nastopili tudi Slovenci in se prvič na letošnji turneji vsi prebili med 50-erico, ki bo v nastopila na tekmi. Najboljši je bil Anže Lanišek(115,2) na 11. mestu. Najboljši slovenski skakalec na turneji Timi Zajc(108,4 točke) je bil v četrtkovih kvalifikacijah 20., Jernej Damjan (105,4) 25., Anže Semenič(99,2) 37., Bor Pavlovčič(96,6) 41. in Rok Justin(95) pa 44.

Pot do finalne serije bo posuta s številnimi pastmi

Slovenski skakalci bodo imeli na tekmi razmeroma težko delo; najtežje med njimi morda prav Zajc, ki je v dvoboju na izpadanje za tekmeca dobil drugega najboljšega skakalca to zimo, Poljaka Piotra Žylo. Damjan bo tekmo odprl proti domačinu Michaelu Hayböcku, Semenič se bo pomeril z nekdanjim štirikratnim olimpijskim prvakom, Švicarjem Simonom Ammannom, Pavlovčič z najboljšem Avstrijcem Stefanom Kraftom, Justin s Poljakom Dawidom Kubackim, najboljši Slovenec v kvalifikacijah Lanišek pa z japonsko legendo Noriakijem Kasaijem.

V skupnem boju za zlatega orla sta zares ostala le še dva skakalca; Kobajaši ima po polovici turneje le 2,3 točke prednosti pred Nemcem Markusom Eisenbichlerjem, ki je bil tokrat sicer šele 32. Novoletna turneja se po tekmah v nemških Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, obe je dobil japonski skakalec Kobajaši, zdaj nadaljuje v Avstriji. Karavana se je najprej preselila v Innsbruck, kjer bo na Bergislu tretja tekma turneje. Zmagovalec prvega vrhunca sezone in bržkone naslednik dvakratnega zaporednega zmagovalca Stocha bo znan v nedeljo, 6. januarja, v Bischofshofnu.