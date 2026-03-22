Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nika Prevc druga po prvi seriji, Nika Vodan četrta

Vikersund, 22. 03. 2026 09.56 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Nika Prevc

V norveškem Vikersundu se odvija druga preizkušnja skakalk v svetovnem pokalu. Po prvi seriji tekme na letalnici je v vodstvu Norvežanka Eirin Maria Kvandal (231 metrov), druga pa je Slovenka Nika Prevc, ki je skočila 220 metrov. Druga naša skakalka v finalu bo Nika Vodan, ki po prvem dejanju drži četrto mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred drugo tekmo skakalk na letalnici v norveškem Vikersundu so se odvile kvalifikacije. Tekmovalna sezona se bo končala v soboto, ko bodo skakalke prvič nastopile v Planici na letalnici bratov Gorišek. Prva skakalka zime Nika Prevc je v kvalifikacijah skočila 235,5 metra, kar je pol metra manj od njenega svetovnega rekorda. Nika Vodan je z 211 m osvojila šesto mesto. Tretja slovenska predstavnica Katra Komar je s 175 m in 148,5 točke zasedla 22. mesto, na glavno tekmo pa se je uvrstilo 20 skakalk. Od Prevc je bila v kvalifikacijah boljša le Švedinja Frida Westman (222 m).

Na prvi tekmi smučarskih skakalk na letalnici v Vikersundu je Nika Prevc po vodstvu po prvi seriji zasedla 3. mesto, rezultat kariere in nov osebni rekord pa je na 4. mestu vpisala Nika Vodan. Zmagala je domačinka, Eirin Maria Kvandal.

Kralji pred domačimi gledalci izgubili proti Buffalu

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
cekin
Portal
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
dominvrt
Portal
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596