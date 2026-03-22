Nika Prevc druga po prvi seriji, Nika Vodan četrta

Pred drugo tekmo skakalk na letalnici v norveškem Vikersundu so se odvile kvalifikacije. Tekmovalna sezona se bo končala v soboto, ko bodo skakalke prvič nastopile v Planici na letalnici bratov Gorišek. Prva skakalka zime Nika Prevc je v kvalifikacijah skočila 235,5 metra, kar je pol metra manj od njenega svetovnega rekorda. Nika Vodan je z 211 m osvojila šesto mesto. Tretja slovenska predstavnica Katra Komar je s 175 m in 148,5 točke zasedla 22. mesto, na glavno tekmo pa se je uvrstilo 20 skakalk. Od Prevc je bila v kvalifikacijah boljša le Švedinja Frida Westman (222 m).

Na prvi tekmi smučarskih skakalk na letalnici v Vikersundu je Nika Prevc po vodstvu po prvi seriji zasedla 3. mesto, rezultat kariere in nov osebni rekord pa je na 4. mestu vpisala Nika Vodan. Zmagala je domačinka, Eirin Maria Kvandal.