Kvalifikacije pripadle Granerudu, Lanišek tretji, vseh šest Slovencev uspešnih

Kvalifikacije za zadnjo tekmo novoletne turneje je dobil vodilni v skupnem seštevku, Norvežan Halvor Egner Granerud, s 137 metri in 151,9 točke pred Poljakom Dawidom Kubackim s 137,5 metra in 147,5 točke, sijajen je bil znova Anže Lanišek na tretjem mestu s 134 metri in 143,7 točke. Peter Prevc se je dobro ujel s skakalnico, zasedel je sedmo mesto s 133,5 metra in 136,6 točke, Žiga Jelar je s 135 metri in 135,1 točke zasedel 10. mesto, dve mesti za njim je končal Timi Zajc s 128,5 metra in 134,4 točke, Lovro Kos je bil s 127,5 metra in 127,9 točke 19., Domen Prevc pa se je na tekmo uvrstil s 126,5 metra in 114,8 točke na 40. mestu.