Kvalifikacije v Oberstdorfu Aschenwaldu, Cene Prevc tretji

Pred kvalifikacijami so skakalci opravili dva skoka za trening. V prvi seriji je bil s 129.5 metri najboljši Avstrijec Stefan Kraft , Anže Lanišek je s 129 metri imel četrto oceno, Cene Prevc s 122.5 metri osmo in Peter Prevc s 122 metri 12. oceno. V drugi seriji je bil s 132.5 metri najboljši domači up Markus Eisenbichler , Lanišek je s 129.5 metri znova imel četrto oceno, Pavlovčič s 127 metri osmo, Peter Prevc pa s 122 metri 16. oceno serije.

V kvalificijah pa je bil najboljši Avstrijec Philipp Aschenwald s 128.5 metri in 134,9 točkami. Daleč za njim je bil s 122 metri in 123,8 točkami petkratni zmagovalec letošnjih tekem svetovnega pokala, Norvežan Halvor Egner Granerud, tretji pa je bil z enako daljavo in s 123,5 točkami najboljši Slovenec, Cene Prevc.

Zelo dober je bil tudi Anže Lanišek, ki je s 121.5 metri in 118,2 točkami imel osmo oceno kvalifikacij, tretji najboljši Slovenec je bil Domen Prevc, ki je s 111 metri in 105,7 točkami zasedel 26. mesto. S točko manj in s 115 metri je tik za njim končal Bor Pavlovčič na 27. mestu. Na tekmo se je z 41. rezultatom prebil še Peter Prevc, ki je skočil 102 metra, zbral pa je 92,5 točk. Brez nastopa na tekmi je ostal Žiga Jelar, ki je pristal pri 97.5 metrih, imel pa je 78,5 točk.

Na tekmi bo zanimivo, saj bo v prvi seriji na izpadanje že takoj na začetku tekme Markus Eisenbichlerjpomeril z Domnom Prevcem, Pavlovčič se bo v drugem paru pomeril z Rusom Jevgenijem Klimovom, Peter Prevc bo izzival Švicarja Gregorja Deschwandna, Laniška čaka Kanadčan Mackenzie Boyd-Clowes, Ceneta Prevca pa ob koncu štartne liste še en Rus, Mikhail Nazarov.