Kvalifikacije v Zakopanah Satu, Cene Prevc šesti

V kvalifikacijah je sodelovalo sedem Slovencev, vsi pa so se prebili na tekmo. Najvišje je končal Cene Prevc, ki je bil z najdaljšim skokom dneva (137 metrov, 132,3 točke) šesti. Nedaleč za njim je bil s 132 metri in 130,1 točke osmi Tilen Bartol, Anže Lanišek je v precej težjih razmerah skočil 124 metrov in s 123,2 točke zasedel 15. mesto.

Domen Prevc je skočil 130 metrov (122,1 točke) in bil 18., tik za njim je končal Žiga Jelar (126,5 m/120,6). Peter Prevc je pristal pri 123 metrih in je s 116 točkami končal na 29. mestu, povratnik med elito Bor Pavlovčič pa je skočil 120 metrov, s 104 točkami je bil na 43. mestu tik pred Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom.

Na vrhu je bil prvi Jukija Satos 133 metri in 139,8 točke, Nemec Markus Eisenbichler (132 m/137,0) je bil drugi, tretji pa domačin Andrzej Stekala s 130 metri in 135,8 točke.

V soboto bo v Zakopanah najprej ekipna tekma, začela se bo ob 16.15, za Slovenijo bodo nastopili Cene Prevc, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anže Lanišek.