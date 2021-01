Peter Prevc najboljši Slovenec, v kvalifikacijah zmaga Granerudu

Anže Lanišek je drugo tekmo letošnje novoletne turneje v Garmischu končal na 12. mestu, do zmage je z rekordom skakalnice skočil Poljak Dawid Kubacki. V seštevku turneje je vodstvo prevzel Halvor Egner Granerud pred Karlom Geigerjem in Kamilom Stochom, Lanišek je 9. z zaostankom 34,2 točk, Peter Prevc na 12. mestu zaostaja 44,5 točk, Cene Prevc pa na 17. mestu zaostaja 71,7 točk za vodilnim Norvežanom.

Tudi v kvalifikacijah v Innsbrucku je slovenske barve zastopala ista šesterica kot na nemškem delu turneje: ob bratih Domnu, Cenetu in Petru Prevcu tudi Bor Pavlovčič, Žiga Jelar in Anže Lanišek.

V kvalifikacijski seriji je bil na Bergislu najboljši od Slovencev, Peter Prevc. S 126 metri in 121,8 točkami je bil dolgo časa drugi, na koncu pa je zasedel deveto mesto. Anže Lanišek, zmagovalec kvalifikacij v Garmischu, je bil tokrat 18., skočil pa je 120.5 metrov in zbral 115,7 točk. Kot tretji najboljši Slovenec je bil Žiga Jelar s 119 metri in 108,5 točkami na 28. mestu, sledil mu je Cene Prevc z enako daljavo in s 107,9 točkami na 31. mestu. Kmalu za njima je končal Domen Prevc s 117.5 metri in 106,2 točkami na 33. mestu, žal je na 53. mestu brez uvrstitve na tretjo tekmo turneje ostal Bor Pavlovčič, ki je skočil 110.5 metrov in je zbral 90,6 točk in zapušča turnejo, na zadnji tekmi ga bo zamenjal Tilen Bartol.

Na tekmi se bo prvi seriji na izpadanje Jelar pomeril s Poljakom Aleksandom Zniszcolom, Ceneta Prevca čaka Nemec Martin Hamman, nato sledi slovenski dvoboj med Domnom Prevcem in Laniškom, Petra Prevca pa čaka Bolgar Vladimir Zografski.

Prvič je kvalifikacije na turneji dobil vodilni v vseh letošnjih seštevkih, Norvežan Halvor Egner Granerud s 129 metri in 132,2 točkami, drugi je bil domačin Daniel Huber s 127.5 metri in 128,9 točkami, tretji je bil včerajšnji zmagovalec, Dawid Kubacki s 128 metri in 128,7 točkami.