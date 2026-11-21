Slovenske skakalke se v olimpijskem Lillehammerju v zahtevnih vetrovnih razmerah niso najbolje znašle in so za uvod v sezono končale s slabšim izplenom, kot so si želele. Edino uvrstitev v prvo deseterico je dosegla Nika Vodan, ki je v finalu pokazala boljši nastop kot v prvi seriji.

Najboljša med Slovenkami po prvem skoku Maja Kovačič (198,8 točke) je v finalu nazadovala na 15. mesto, trikratna zaporedna branilka skupne zmage sezone Nika Prevc (197,1) je zadržala 17. položaj s prve serije, točke sta osvojili še Katra Komar (166,9) in Taja Bodlaj (166,8) s 27. oziroma 28. mestom. Brez točk je na prvi tekmi sezone ostala le Ajda Košnjek na 38. mestu.