Slovenske skakalke se v olimpijskem Lillehammerju v zahtevnih vetrovnih razmerah niso najbolje znašle in so za uvod v sezono končale s slabšim izplenom, kot so si želele. Edino uvrstitev v prvo deseterico je dosegla Nika Vodan, ki je v finalu pokazala boljši nastop kot v prvi seriji.
Najboljša med Slovenkami po prvem skoku Maja Kovačič (198,8 točke) je v finalu nazadovala na 15. mesto, trikratna zaporedna branilka skupne zmage sezone Nika Prevc (197,1) je zadržala 17. položaj s prve serije, točke sta osvojili še Katra Komar (166,9) in Taja Bodlaj (166,8) s 27. oziroma 28. mestom. Brez točk je na prvi tekmi sezone ostala le Ajda Košnjek na 38. mestu.
Najboljša skakalka zadnjih sezon Nika Prevc po prvi tekmi umirja žogo. "Sama bi si dala oceno zadostno. Moja tehnika je povsem v redu, vendar pa se z mize ne dvignem dovolj. Verjetno za začetek sezone preveč pričakujem od sebe," je po tekmi razmišljala 21-letna šampionka. "Ampak led je prebit. Zdaj grem lahko mirno naprej," je dodala Prevc.
Prva posamična tekma poolimpijske zime je minila v popolni prevladi norveških skakalk, ki so se zvrstile na mestih od 1 do 5. Kvandal je z veliko prednostjo prišla do svoje 11. zmage v svetovnem pokalu v karieri, druga je bila Ingvild Midtskogen, ki je za zmagovalko zaostala za debelih 17,7 točke, tretja pa nekdanja kombinatorka Gyda Hansen (263,1), ki je po slovesu nordijske kombinacije z naslednjih zimskih olimpijskih iger 2030 očitno zelo uspešno zamenjala šport.
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