Kralji po preobratu do zmage proti Sabljam

Los Angeles Kingsi so po nizu porazov začeli nizati tudi zmage. V domačem Staples Centru so po zmagi s 5:2 proti Montreal Canadiensom z rezultatom 3:2 premagali še Buffalo Saberse. Anže Kopitar je k drugi zaporedni zmagi Kraljev prispeval podajo in zadetek.

Kralji so do tretje zmage v tej sezoni (ob šestih porazih) prišli po popolnem preobratu, pri katerem je imel ključno vlogo slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Prva tretjina je minila relativno mirno, več so sicer streljali Kralji, a zadetka niso uspelu doseči. Kopitar je prvič na led prišel v sedmi minuti igre. V drugi tretjini so imeli tako kot v prvi, več od igre domači hokejisti, a so si v 24. minuti tekme privoščili napako. Kralji so imeli na ledu igralca več in so zato vse moči usmerili v napad, mladi Šved Rasmus Asplund pa je plošček prestregel in uspešno izvedel protinapad za vodstvo Sabelj z 0:1. Le štiri minute pozneje so gostujoči hokejisti ponovni prestregli plošček v napadu Kraljev ter izvedli hiter protinapad za povišanje vodstva na 0:2. Kreatorja protinapada sta bila podajalec Jacob Bryson in strelec Victor Olofsson. Samo minuto kasneje pa je zadel še tretji švedski hokejist, tokrat za ekipo Kraljev. Pri zadetku domačih je sodeloval Kopitar, ki je podal, Carl Grundstrom pa je v prvo meril v vratarja, odbitek pa nato pospravil v mrežo za zmanjšanje zaostanka na 1:2.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Šest minut do konca druge tretjine so Kralji skoraj izenačili. Ob igralcu manj na ledu so v slogu nasprotnikov prestregli plošček in izvedli protinapad, a je močan strel Adriana Kempeja obranil vratar Sabelj Dustin Tokarski. Od samega začetka tretje tretjine so Kralji iskali zadetek za izenačenje in ga v 45. minuti tekme, le pet sekund po tem, ko je bil izključen gostujoči branilec Colin Miller, tudi našli. Anže Kopitar je v nasprotnikovi tretjini dobil začetni met in, ko se je plošček vrnil do njega, z natančnim strelom tudi lepo zadel za izenačenje na 2:2. Doseženi gol pa je bil za Hrušičana že 100. dosežen v powerplayu (igri z igralcem več) v njegovi karieri.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dobrih pet minut do konca srečanja pa so Kralji izvedli popoln preobrat. Phillip Denault je na sredini plošček prestregel in ga podal Kempeju, ki ga je na desni strani napadalne tretjine za trenutek zadržal, nato zaposlil Tobiasa Bjornfota, ki je iz igre vrgel dva igralca in plošček podal pred gol, tam pa ga je v mrežo potisnil Alex Iafallo. Kralji so do konca tekme zdržali pritisk Sabelj in se na koncu veselili novih dveh točk.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kopitar je na ledu preživel 24 minut in 18 sekund, štirikrat je streljal na gol, enkrat zadel in enkrat podal, od 21 začetnh metov ploščka pa jih je osvojil 12.

icon-link Statistika tekme Los Angeles Kings - Buffalo Sabres FOTO: Sofascore.com

Kralji se po devetih odigranih tekmah in sedmih osvojenih točkah v pacifiški diviziji nahajajo na šestem mestu (tri od osmih ekip napredujejo v končnico), na skupni NHL-ovi lestvici pa so 25.