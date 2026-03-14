Zimski športi

Laegreid na zasledovanju pometel s konkurenco

Otepaeae, 14. 03. 2026 14.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Sturla Holm Laegreid

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je potrdil izjemno formo tudi na zasledovalni tekmi v Otepääju. Ob 19. zmagi v karieri si je priboril tudi 10. zaporedno uvrstitev na zmagovalni oder, med zadnjimi dosežki pa je tudi pet olimpijskih kolajn iz Anterselve 2026.

Mednarodna biatlonska zveza uradnih rekordnih razlik med prvo- in drugouvrščenim tekmovalcem na tekmah ne beleži in ne vodi. Morda so bile razlike v samih začetkih tekmovanj, ko je bila konkurenca šibka, velike, a je tudi današnja prednost pred drugouvrščenim Francozom Emilienom Jacquelinom, ki je znašala kar 2:33 minute, vsekakor med rekordnimi.

Biatlonec Emilien Jacquelin
FOTO: AP

Sturla Holm Laegreid in Jacquelin, prvi in drugi na sprintu, sta bila dolgo edina kandidata za današnjo zmago, ključno pa je bilo tretje streljanje, ko je Francoz dvakrat zavil v kazenski krog. Moč vetra v Estoniji, kjer bo prihodnje leto SP, se je stopnjevala in tudi Norvežan je na zadnjem strelskem postanku zgrešil eno tarčo. A grešili so tudi ostali in Jacquelin je po zadnjem streljanju v kazenski krog zavil še trikrat, a ostal na drugem mestu.

Sturla Holm Laegreid
FOTO: Profimedia

Čar biatlona so prav strelski nastopi, kjer se vsakič znova premešajo karte in spremeni boj za odličja. Po zadnjem streljanju se je z 21. na tretje mesto prebil Američan Campbell Wright, le nekaj sekund za njim pa sta se v boj za stopničke spustila Norvežan Martin Uldal in Šved Sebastian Samuelsson. Tudi po zaslugi izjemno hitrih smuči je Uldal na zadnjem spustu ujel Američana in ušel Švedu ter se po močnem sprintu Laegreidu in Jacquelinu pridružil pri poziranju za fotografije najboljših na tekmi.

Vodilni v svetovnem pokalu Francoz Eric Perrot je priložnost za visoko uvrstitev zapravil že na prvem streljanju s tremi kazenskimi krogi, v nadaljevanju je zlomil še palico in osvojil 11. mesto.

Anton Vidmar
FOTO: Profimedia

Kaj je ob dobrem streljanju možno, je dokazal Wright, ki je tekmo začel kot 21., a bil po dveh kazenskih krogih v boju za stopničke. Ukrajinec Dmitro Pidručnij je s tremi kazenskimi krogi s 25. napredoval na 13. mesto. To je odpiralo možnosti tudi Slovencem, saj se je Anton Vidmar v smučino podal kot 23. s sprinta, s petimi kazenskimi krogi pa je končal na 35. mestu. Lovro Planko in Jakov Fak sta s po šestimi kazenskimi krogi zasedla 44. in 50. mesto.

biatlon

Scheib z zmago v Areju osvojila veleslalomski globus

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
zadovoljna
Portal
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Elton John se spoprijema z zahtevnim zdravstvenim obdobjem: njegov mož razkriva, kako je danes
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
cekin
Portal
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
dominvrt
Portal
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino, ki Slovencem že generacije barva najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
okusno
Portal
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
voyo
Portal
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
