Laegreid slavil pred bratoma Boe, Fak 28.

Norveški biatlonci Sturla Holm Laegreid ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe so osvojili prva tri mesta na zasledovalni tekmi svetovnega pokala v Oberhofu ter zamenjali trojico Francozov, ki so v petek slavili v sprintu. Jakov Fak je po treh kazenskih krogih na zasledovanju zdrsnil s 14. na 28. mesto.