Laegreid ubranil prvo mesto s sprinta, Fak 10.

Le 23-letni Sturla Hom Laegreidsi je privoščil vsega eno strelsko napako in prišel do nove zmage, pri tem pa mu je izdatno pomagal rojak Johannes Dale, ki je v drugi polovici tekme edini konkuriral Laegreidu za zmago, a bil na koncu nenatančen na strelišču, skupaj pa so štirje obiski kazenskega kroga zanj pomenili šesto mesto. V zanimivem finišu je svetovni prvak Francoz Emilien Jacquelin, ki je zadel vseh 20 tarč, v boju za drugo mesto ugnal vodilnega v svetovnem pokalu Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja, ki je tarčo zgrešil trikrat. Že pred tem sta v zadnjem krogu iz boja za kolajne izpadla Norvežan Vetle Sjastaad Christiansenin Šved Martin Ponsiluoma, ki nista sledila ritmu Jacquelina in Boeja.

Sicer pa vnovič prevlada Norveške in Francije z dodatkom Švedske. Tekmovalci iz teh držav so zasedli prvih osem mest, oziroma 13 od prvih 17 mest na tekmi. Jakov Fakje na 12,5-kilometrskem zasledovanju eno mesto pridobil in unovčil 11. mesto s sprinta. A slovenski reprezentant danes ni prepričal s tekom. Zgrešil je vsega eno tarčo, v končnici pa se je s Francozom Quentinom Fillonom Mailletom in Avstrijcem Simonom Ederjemboril za osmo mesto, a bil brez možnosti.

Rok Tršanin Klemen Bauersta si želela uvrstitev med najboljših 40 in nove točke svetovnega pokala, a bila pri tem neuspešna. Tršan je v kazenski krog zavil dvakrat in osvojil 47. mesto, Bauer pa kar štirikrat in tekmo končal kot 58.

Izidi, moški, 12,5 km zasledovano:

1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 31:14,9 sekunde (1 zgrešen strel)

2. Emilien Jacquelin (Fra) + 8,5 (0)

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 8,9 (3)

4. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 13,0 (0)

5. Martin Ponsiluoma (Šve) 15,7 (0)

6. Johannes Dale 38,6 (4)

7. Tarjei Boe (Nor) 41,0 (1)

8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 47,6 (2)

9. Simon Eder (Avt) 1:10,0 (0)

10. Jakov Fak (Slo) 1:15,9 (1)

...

47. Rok Tršan (Slo) 4:06,1 (2)

58. Klemen Bauer (Slo) 5:53,2 (4)

- svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 392 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 335

3. Johannes Dale (Nor) 314

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 310

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 307

6. Emilien Jacquelin (Fra) 284

7. Tarjei Boe (Nor) 273

8. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 259

9. Jakov Fak (Slo) 245

10. Fabien Claude (Fra) 244

...

54. Klemen Bauer (Slo) 17

57. Rok Tršan (Slo) 14

65. Miha Dovžan (Slo) 4