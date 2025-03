Laegreid z zmago do skupnega seštevka v svetovnem pokalu

Norveško falango, Skandinavci so v sprintu zasedli prvih pet mest, sta danes na tretjem in četrtem mestu razbila Francoz Quentin Fillon Maillet in Italijan Tommasso Giacomel , oba z enim kazenskim krogom.

Jakov Fak se je po 11. mestu v sprintu boril za deseterico. In po dveh streljanjih je bil prav na desetem mestu, nato pa je do konca nabral še štiri kazenske kroge in nazadoval na 23. mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa se je povzpel za eno mesto in je v predzadnji sezoni v karieri deseti. To bo skušal v nedeljo na tekmi s skupinskim startom potrditi.

Lovro Planko je z orožjem naredil tri napake in se z 58. popravil na 45. mesto.