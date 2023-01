Padec očitno ni terjal posledic: Ilka Štuhec že v nedeljo znova na startu

"Vsekakor je v načrtu, da Ilka jutri nastopi. Ne razmišlja, da ne bi. Ko se bo telo začelo ohlajati, se bo videlo, kaj se bo pojavilo. Pogledali smo posnetek, ki ni videti najlepše, a ona se že pogumno pripravlja na jutri. Nastopila bo, bomo pa videli, ali z ali brez bolečin," je medijem po na prvi pogled hudem padcu svoje hčere sporočila Darja Črnko.

Da padec očitno vendarle ni pustil hujših posledic, je bilo razvidno že po tem, ko se je Ilka Štuhec hitro pobrala in se sama spustila v dolino. Za TV Slovenija je po prihodu v cilj sporočila, da je "živa in zdrava in morda le malce pretegnjena po srečanju z ograjo". Pojasnila je, da je bila za padec kriva preveč agresivna izbira linije v levem zavoju. "Potem nisem imela najboljše opore pred smučmi in me je neslo preveč proti zunanji liniji. Sprva sem se umaknila zunanjim vratom in nato sem se zaletela v ograjo," je dodala.