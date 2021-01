Norvežanom ekipna tekma v Lahtiju, Slovenci (šele) šesti

Norveški smučarski skakalci so zmagovalci moštvene tekme svetovnega pokala v finskem Lahtiju. Drugo mesto so osvojili Poljaki, tretje pa Nemci. Slovenci v postavi Bor Pavlovčič, Peter Prevc, ki je imel s 130,5 metra celo prvo daljavo prve serije, Žiga Jelar in Anže Lanišek so na tekmi, na kateri je nastopilo devet reprezentanc, osvojili skromno šesto mesto.

Izidi, Lahti, ekipno:

1. Norveška 1024,2 točke

(Marius Lindvik 122 m/124,5, Daniel Andre Tande 125/122,5, Robert Johansson 125,5/126,5, Halvor Egner Granerud 130/122,5) 2. Poljska 1018,3

(Piotr Žyla 123/126, Andrzej Stekala 129/124, Kamil Stoch 126,5/126, Dawid Kubacki 118/123,5) 3. Nemčija 1014,4

(Pius Paschke 125/122,5, Martin Hamann 123,5/116,5, Markus Eisenbichler 126,5/125,5, Karl Geiger 125/129) 4. Avstrija 1003,0 5. Japonska 957,3 6. Slovenija 938,0

(Bor Pavlovčič 123/121,5, Peter Prevc 130,5/121,5, Žiga Jelar 114/106, Anže Lanišek 121,5/123) 7. Švica 792,8 8. Finska 772,0 icon-expand