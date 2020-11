Johaugovi prepričljiva zmaga, Lampičeva 17. na 10 km v Ruki

Norvežanka Therese Johaug je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v finski Ruki, drugi v novi sezoni, v kateri brani veliki kristalni globus. Za 32-letno Johaugovo sta se na drugem in tretjem mestu zvrstili Švedinji Frida Karlsson (+ 21,8) in Ebba Andersson (26,0). Na 10 kilometrov v klasični tehniki je bila Anamarija Lampič 17., minuto in 11 sekund za zmagovalko, Eva Urevc, druga Slovenka, pa ni nastopila.

icon-expand Therese Johaug FOTO: AP Izidi, 10 km klasično, ženske:

1. Therese Johaug (Nor) 25:01,4

2. Frida Karlsson (Šve) +21,8

3. Ebba Andersson (Šve) 26,0

4. Tatjana Sorina (Rus) 26,1

5. Natalija Neprjajeva (Rus) 30,3

...

17. Anamarija Lampič (Slo) 1:11,0 - skupni vrstni red (2):

1. Linn Svahn (Šve) 74

2. Maja Dahlqvist (Šve) 72

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 65

...

10. Anamarija Lampič (Slo) 46 36. Eva Urevc (Slo)