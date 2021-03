Lampičevi ob koncu sezone mali kristalni globus

Svetovni pokal v smučarskem teku se je v švicarskem Engadinu zaključil, zima je prinesla veliko uspehov v slovenski smučarski tabor ter tri velika priznanja za dosežke. Dve odličji na svetovnem prvenstvu in mali kristalni globus v sprinterski konkurenci, v vseh je bila udeležena Anamarija Lampič.

Letošnja zima je bila tako kot prejšnja okrnjena, med sezono in tudi na koncu nje so ukrepi oblasti posameznih držav za zajezitev epidemije novega koronavirusa povzročili prestavitve in odpovedi nekaj tekem, v Pekingu ni bilo niti predvidenega finala pokala in generalke za olimpijske igre 2022. Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je nastopila vsa svetovna elita, je bila Anamarija Lampič tretja v posamičnem sprintu ter bronasta z Evo Urevc tudi na ekipnem. Že pred SP pa je Lampičeva izvedela, da tekem v sprintu v tej sezoni svetovnega pokala ne bo več in je že predčasno osvojila tudi mali kristalni globus za skupni seštevek sprinta. Prejela ga je danes, po zaključku svetovnega pokala. Najboljša športnica lanskega leta je bila v prejšnji zimi v seštevku sprintov pokala na tretjem mestu, uspehe iz prejšnjih sezon pa je v tej še nadgradila, tudi z boljšimi dosežki na razdaljah. Vse to je lep obet pred prvim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Sloveniji, ki bo v Planici leta 2023, pa tudi pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu čez slabo leto.

Mali kristalni globus bo proslavila doma z družino in prijatelji, nato bo stopila tudi na alpske in turne smučke, upa, da bo zato pri nas čim dlje sneg. "Mislim, da je bila sezona fantastična, nadpovprečna, super sezona zame. Nekaj posebnega. Nisem pričakovala, da bom tako dobra, a očitno dobro delam, dobro treniram in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Zagotovo bom zdaj startala še na kakšni domači tekmi, na državnem prvenstvu. Potem pa si bom vzela čas za alpske smuči in za turno smučanje, nato pa bo čas za počitek po sezoni,"je po zadnji tekmi zime povedala Lampičeva. Tekmovalka iz Valburge se ozira tudi po največji tekmi štiriletnega obdobja naslednje leto v kitajski prestolnici. "Razmišljam o tem, kaj sem naredila v tej sezoni, lahko rečem veliko, zato sem zadovoljna. Po najboljši sezoni v karieri pa si želim še kaj več. Posamični sprint na OI bo v prosti tehniki, v kateri sem naredila lep napredek, ekipni bo v klasični. V obeh tehnikah sem dobra, a lahko še napredujem, tudi Eva je naredila lepe korake naprej. Nihče ne ve, kakšne so v resici olimpijske proge, bodo pa na visoki nadmorski višini, zato bo tudi več priprav v takih pogojih,"je še pred zaključkom te sezone napovedala Lampičeva.

icon-expand Eva Urevc in Anamarija Lampič FOTO: AP

V skupnem seštevku svetovnega pokala, v katerem so del tekmovanj zaradi bojazni pred okužbami s koronavirusom izpustili skandinavske velesile Norveška, Švedska in Finska, sta zmagala Rus Aleksander Boljšunov, ki je ubranil veliki globus, in prvič Američanka Jessie Diggins, oba sta dobila tudi novoletno turnejo. Manjka pa še kaj več iz moškega slovenskega tekaškega tabora, edini, ki je dobil točke pokala, je bil s petnajstimi Janez Lampič. Najboljši slovenski tekač zadnjega obdobja Miha Šimenc zaradi poškodbe v tej zimi ni nastopal in vodja reprezentance Nejc Brodarsi želi, da bi se na tekmovališča vrnil podobno kot Urevčeva, ki v prejšnji sezoni prav tako zaradi poškodbe ni nastopala, v tej pa je dosegla daleč najboljše rezultate v karieri in bila tudi 29. v skupnem seštevku pokala.