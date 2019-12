Lampičeva zmagovalka sprinta v Lenzerheideju

V kvalifikacijah na 1,5 kilometra dolgi progi je bila najhitrejša Američanka Sophie Caldwell (3:10,76), pred domačinko Nadine Fähndrich in rojakinjo Jessico Diggins, ki sta zaostali manj kot pol sekunde. Od četverice Slovenk je bila najhitrejša Katja Višnar, ki je s 3,66 sekundami zaostanka postavila 11. čas, Anamarija Lampičpa je zaostala 6,93 sekund, kar je bilo dovolj za 20. mesto.

V četrtfinalu je bila uspešna ena od dveh Slovenk, Lampičeva je v prvi skupini zasedla drugo mesto in postavila drugi čas vseh četrtfinalnih izidov (3:06,29), hitrejša je bila le Švedinja Maiken Caspersen Falla (3:05,90). Ta skupina je bila najhitrejša, o čemer priča tudi podatek, da so se kar štiri tekmovalke iz te skupine uvrstile v polfianle. Višnarjeva je v četrti skupini četrtfinala zasedla tretje mesto in končala z nastopi, za drugim mestom je zaostala 82 stotink sekunde. V četrtfinalu je nastope končala tudi vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu Norvežanke Therese Johaug.

Lampičeva je v polfinalu nastopila v prvi od dveh skupin, v družbi zmagovalke kvalifikacij Caldwellowe in njene rojakinje Digginsove, Švedinj Falle in Sundlingove in Rusinje Neprijajeve. Slovenka se je znova izkazala, zasedla je drugo mesto v skupini, za pičlo stotinko sekunde je bila boljša Jessica Diggins. V finalu so bile poleg omenjenih Lampičeve in Digginsove še njena rojakinja Maubetova, ter Norvežanki Wengova in Falla in Neprijajeva. Lampičeva je bila v finalu dolgo na drugem mestu, v zaključku sprinta pa je dohitela Fallo in jo ugnala po foto finišu za tri stotinke sekunde, tretja je bila Neprijajeva (+0,47).