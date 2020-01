Lampičeva v vrhunski formi, zagotovila si je novo sprintersko zmago

V dolini Fiemme je bil na sporedu drugi sprint na letošnji turneji Tour de Ski, po štirih letih znova v klasični tehniki. Znova izvrstni rezultati obeh slovenskih tekmovalcev v konkurenci. Anamarija Lampič je ugnala vse tekmice in zmagala, pred tem je slavila na sprintu svetovnega pokala v Lenzerheideju. Miha Šimenc je izpadel v polfinalu in zasedel končno deseto mesto, kar je njegov najboljši izid v karieri.

Slovenska reprezentanta Anamarija Lampič in Miha Šimenc sta zanesljivo opravila s kvalifikacijami na šesti, predzadnji etapi letošnje novoletne turneje. V ženski konkurenci je Lampičeva v kvalifikacijah po malce počasnejšem začetku na 1,2 km progi v cilj pritekla na 12. mestu z zaostankom 3,73 za zmagovalko kvalifikacij, Jessico Diggins, potem ko je še na polovici proge zaostajala več kot šest sekund za Američanko. V četrtfinalu je Lampičeva tekla v peti skupini, zasedla prvo mesto in se zanesljivo uvrstila v polfinale. Ta skupina je bila druga najhitrejša od šestih, hitrejša je bila le prva skupina, kjer je zmagala Digginsova (3:02.96). Lampičeva je postavila čas 3:04.83, iz te skupine se je v polfinale uvrstila še Norvežanka Heidi Weng.

Slovenka je nastopila v drugi polfinalni skupini, v konkurenci Švedinje Maje Dahlqvist, Rusinje Natalije Neprijajeve, Finke Anne Kylloenen in Norvežank Wengove in Ingvild Flugstad Österbergove. Lampičeva je začela počasneje, nato pa stopnjevala tempo in bila na koncu nahitrejša v skupini (3:04.54), napredovala je tudi Neprijajeva. Prva polfinalna skupina je bila malce hitrejša, v njej je bila prva Norvežanka Astrid Jacobsen (3:02.62), v finale so se uvrstile še Norvežanka Sadie Maubet Bjornsen, Američanka Digginsova in Italijanka Lucia Scardoni.

Finale je bil izjemno izenačen, Lampičeva je znova začela v ozadju, a je v finišu znova pokazala izjemno moč in hitrost in je ugnala tekmice za tretjo zmago v karieri svetovnega pokala (3:03.03). Druga Jacobsenova je zaostala 22 stotink sekunde, treteja Digginsova 28 stotink sekunde. "To je res izjemno, prvič tekmujem na tej progi. Čudovito je bilo, taktika je bila, da ostanem v ozadju, nato pa napadem na vso moč do konca," je v cilju dejala slovenska reprezentanka.