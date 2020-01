Lampičeva druga na sprinterski tekmi v Oberstdorfu

Anamarija Lampič je bila v kvalifikacijah druga na 1.5 kilometra dolgi progi in je zaostala le za Rusinjo Natalijo Neprjajevo, ki je bila najhitrejša (+1,43 sekunde), tretja je bila Američanka Jessica Diggins (+2,24). V izločilne boje se nista uvrstili Katja Višnar, ki je bila 53. (+19,52), in Vesna Fabjan na 59. mestu (+20,71).

Lampičeva, tudi vodilna v skupnem seštevku sprinterskega točkovanja svetovnega pokala, je v četrtfinalu nastopila v četrti skupini in bila najhitrejša, tako da se je skupaj z Norvežanko Heidi Weng neposredno uvrstila v polfinale. Najboljši čas četrtfinala je postavila Neprjajeva. Slovenska tekačica je nato nastopila v drugi polfinalni skupini, skupaj z Wengovo, še eno Norvežanko Ane Appelkvist Stenseth, v konkurenci so bile še Američanka Digginsova, Švedinja Linn Svahn in Švicarka Laurien Van der Graaff.

Tudi v polfinalu je bila Lampičeva izjemno zanesljiva in se je prebila tudi v veliki finale, bila je najhitrejša v skupini in tudi dosegla najhitrejši čas polfinala.V prvi polfinalni skupini je zmagala Neprjajeva. Tekmice na zadnji "stopnički" v boju za zmago so bile že omenjena Rusinja, Norvežanka Stensethova, Američanki Caldwellova in Digginsova, ter Švedinja Svahnova. V finalu je Lampičeva zaostala le za Rusinjo Neprjajevo, tretja je bila Digginsova.

Trenutno najboljša slovenska tekačica na smučeh je v tej sezoni zmagala že dvakrat, skupaj v karieri svetovnega pokala pa trikrat, vse zmage je dosegla na sprinterskih tekmah. Prvič ji je uspelo leta 2017 v Pjongčangu v klasični tehniki, v tej tehniki je slavila tudi v Val di Fiemmeju, ima pa od 29. decembra lani tudi še zmago v prosti tehniki iz Lenzerheideja, obe na turnerji Tour de Ski.

V moški konkurenci je zanesljivo slavil Johannes Hoesflot Klaebo. Miha Šimenc je obstal v četrtfinalu, Janez Lampič je bil 46. (+18,92), Luka Markun pa zadnji, 72. (+32,40).

Izidi:

- ženske:

1. Natalija Neprjajeva (Rus) 3:27,08

2. Anamarija Lampič (Slo) +0,26

3. Jessica Diggins (ZDA) 2,44

4. Sophie Caldwell (ZDA) 3,62

5. Linn Svahn (Šve) 5,16

6. Ane Appelkvist Stenseth (Nor) 30,20

- moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 3:29,46

2. Paal Golberg (Nor) +1,99

3. Erik Valnes (Nor) +2,37

4. Federico Pellegrino (Ita) +3,06

5. Oskar Svensson (Šve) +8,89

6. Gleb Retivih (Rus) +9,66

...

16. Miha Šimenc (Slo)