Lampičevi v Falunu po četrtem še sedmo mesto

ŠALA DNEVA Arhiv

Se poročita 80-letnik in 20-letnica. Po nekaj mesecih se jima rodi otrok in sestra v porodnišnici reče očeta: ''To je nemogoče. Kako vam je to uspelo pri teh letih?

Pa ji odgovori: "Star motor je treba negovati." Zgodba se po kakem letu ponovi. Še drugo rojstvo. Sestra ponovno: "Ne morem verjeti. Kako vam je lahko spet uspelo?" Pa 80-letnik spet ponosno:"Star motor je treba negovati." Naslednje leto pa že tretje rojstvo. Sestra: "Ste pa res možakar!" Srečni oča: "Star motor je treba negovati," ji odgovori. Sestra pa pripomni: "Samo, sedaj je pa že čas, da zamenjate olje, ker je vaš tretji otrok črn!"