Lampičeva in Urevčeva kljub padcu v finalu do tretjega mesta

Druga slovenska ženska zasedba, Anja Mandeljc in Klara Mali , je tako kot Lampičeva in Urevčeva tekla v drugi kvalifikacijski skupini med 14 ekipami. Bila je 36,9 sekunde za zmagovalkama na 11. mestu in se ni uvrstila v zaključne boje najboljše deseterice.

Prva slovenska ženska ekipa, ki sta jo sestavljali Anamarija Lampič in Eva Urevc , je v kvalifikacijah ekipnega sprinta za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu v drugi skupini zasedla drugo mesto. Z 0,38 sekunde prednosti je zmagala prva ameriška ekipa, ki sta jo sestavljali Jessie Diggins in Julia Kern .

Moški neuspešni

V moški konkurenci med najboljšo deseterico finalistov nismo videli slovenskih predstavnikov. V drugi skupini kvalifikacij tekačev sta bila Vili Črv in Miha Šimenc, ki sta sestavljala prvo slovensko ekipo, osma. Za Rusoma Aleksandrom Boljšunovom in Glebom Retivikom, sta zaostala 9,5 sekunde in bila skupno 18. med vsemi. Druga slovenska ekipa, ki sta jo sestavljala Janez Lampič in Anže Gros, sta prav tako nastopila v drugi kvalifikacijski skupini in z minuto in 9,66 sekunde zaostanka v cilj pripeljala kot zadnja. Skupno pa sta prav tako zasedla zadnje torej 36. mesto.